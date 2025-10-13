Un bărbat de 48 de ani, din Deva, a fost identificat și reținut de polițiști după ce ar fi furat telefonul mobil al unei paciente internate într-un salon al spitalului din municipiu



Furt de telefon într-un salon al unui spital din Deva – cel bănuit de comiterea faptei a fost identificat și reținut de polițiști

La data de 11 octombrie 2025, în jurul orei 17:30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată prin SNUAU 112 de către o femeie de 52 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul că i-a fost furat telefonul mobil din salonul în care era internată.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 13:00, femeia ar fi lăsat telefonul sub pernă, iar în jurul orei 16:00, a observat că telefonul dispăruse. Femeia se afla singură în salon în momentul comiterii faptei.



În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt, iar polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Deva au demarat cercetările pentru identificarea autorului.

Ca urmare a activităților desfășurate și pe baza probelor administrate, polițiștii au reușit identificarea și depistarea persoanei bănuite – un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Deva. Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt.



Față de bărbat, polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva. În cursul zilei de azi, bărbatul urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva cu propuneri legale, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii sale activități infracționale.

Recomandări preventive:

• Nu lăsați bunurile de valoare nesupravegheate, chiar și în spații considerate sigure, precum saloanele spitalelor.

• Asigurați-vă că ușile sunt închise corespunzător și, dacă este posibil, utilizați sisteme de închidere suplimentare.

• Nu depozitați obiecte de valoare (telefoane, portofele, bani) în locuri ușor accesibile sau vizibile.

• În cazul în care observați persoane străine care se comportă suspect în incinta spitalului, anunțați imediat personalul medical sau poliția.

• În situația în care deveniți victimă a unei infracțiuni, sunați imediat la 112 și furnizați cât mai multe detalii utile anchetei.