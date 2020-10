Uleiul CBD: Ce este, de unde provine, cum funcționează și care sunt beneficiile lui?

Cannabidiol (CBD) este un extract rezultat din planta de canabis. Printre principalele atuuri pentru care este cunoscut se află, în mare parte, reducerea inflamațiilor și limitarea durerii.

Canabisul conține o gamă largă de compuși, care au efecte numeroase și în același timp diferite. În prezent, tot mai multe state europene legalizează produsele CBD, care conțin extract din planta de cânepă, iar România se află pe lista țărilor care permit comercializarea atât online, cât și în magazine de stradă, cu condiția de a avea o concentrație sub 0,2% de THC.

Încă de la început, trebuie să cunoști faptul că CBD-ul NU are proprietăți psihoactive.

Citește acest articol pentru a afla mai multe informații despre cunoscutele lui beneficii, dar și aspecte mai specifice despre ce este de fapt și cum acționează.

Iată câteva informații utile despre uleiul CBD

Ce este uleiul CBD și de unde provine?

CBD este unul dintre mulții canabinoizi care pot fi extrași din planta de canabis. Numeroși cercetători continuă să analizeze și să descopere cât mai multe utilizări terapeutice și medicale ale acestuia.

Doi dintre compușii ce pot fi extrași din planta de cannabis sunt reprezentați de CBD și THC, însă diferențele dintre ei sunt majore. În timp ce THC are proprietăți psihoactive dacă este în concentrație mare, CBD-ul nu schimbă starea de spirit a unei persoane atunci când este folosit. Cu toate acestea, are capacitatea de a produce modificări în organism și are numeroase beneficii medicale.

Concentrația de THC influențează diferențele dintre cânepă și marijuana. După îndelungi progrese, fermierii au fost cei care au reușit să aducă modificări asupra plantei, pentru a putea extrage uleiul CBD din surse complet legale.

Cum funcționează uleiul CBD?

Toți canabinoizii generează efecte asupra organismului prin interacțiunea cu receptorii specifici, care fac parte din sistemul endocanabinoid.

Corpul uman produce două tipuri de receptori și anume:

CB1 – sunt prezenți în tot corpul, în special în creier și coordonează mișcarea, durerea, emoția, starea de spirit, gândirea, apetitul, amintirile și alte funcții

CB2 – sunt prezenți în sistemul imunitar și afectează inflamațiile și durerea.

Care sunt beneficiile uleiului CBD?

Beneficiile de care poate avea parte o persoană care consumă uleiul CBD sunt vaste. Potrivit unui studiu din anul 2018, uleiul CBD poate fi potrivit pentru următoarele motive:

Alergii sau astm

Boala Parkinson

Boala Alzheimer

Afecțiuni pulmonare

Epilepsie

Tulburări convulsive

Tulburări de stres

Dureri de cap

Migrene

Depresie sau anxietate

Probleme cu somnul

Desigur, ameliorarea durerii se va face în funcție de cantitatea de CBD ulei administrată, dar și de complexitatea afecțiunii.

Există numeroase studii care oferă informații importante cu privire la acest ulei obținut din planta de cannabis, fiind folosit și ca supliment alimentar, printre multe altele. Sănătatea și sistemul endocanabinoid sunt în strânsă legătură, iar uleiul CBD nu are decât efecte benefice pentru funcționarea organismului.

Alege cantitatea necesară și utilizează uleiul CBD în funcție de nevoile tale!

Sursa foto: shutterstock.com