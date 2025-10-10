Trei bărbați reținuți de polițiștii din Baru, bănuiți de furtul unei motociclete

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Baru au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de trei bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, fiind bănuiți că ar fi sustras o motocicletă.



Cei trei bărbați au fost reținuți în cursul zilei de ieri, 9 octombrie a.c., fiind bănuiți că, în seara zilei de 21 septembrie a.c., în jurul orei 23:00, s-ar fi prezentat la locuința unui bărbat din comuna Sălașu de Sus, cu intenția de a cumpăra o motocicletă.



Sub pretextul testării motocicletei, unul dintre aceștia ar fi plecat cu vehiculul într-o direcție necunoscută, iar ceilalți doi ar fi părăsit locul după aproximativ 20 de minute, fără a mai reveni.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 7.000 de lei.

Proprietarul motocicletei a sunat la 112, iar polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Baru s-au deplasat la fața locului și au demarat verificările.



Cercetările efectuate au condus la identificarea celor trei persoane, fiind vorba despre un tânăr de 20 de ani, din comuna Râu de Mori, bănuit de furt calificat, și doi bărbați de 27 de ani și 29 de ani, domiciliați în comunele Sălașu de Sus, respectiv Brănișca, cercetați pentru infracțiunea de complicitate la furt calificat.

În urma probatoriului administrat, în data de 9 octombrie a.c., s-a dispus reținerea acestora pentru 24 de ore.



Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a celor implicați.