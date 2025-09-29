Tragedie în Borșa, județul Cluj: un bărbat de 75 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier

Un grav accident rutier s-a produs pe raza localității Borșa, soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani.

sursa foto: ISU Cluj

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență, fiind alertate trei autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. Autoturismul implicat în accident s-a răsturnat, iar bărbatul a fost prins în interior. Victima a fost extrasă rapid de către echipele de intervenție, însă, din păcate, nu prezenta semne vitale. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, bărbatul a fost declarat decedat.

Poliția efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.