TOP 4 firme ce ofera optimizare SEO din ALBA care sunt in atentia business-urilor locale

Faptul ca reclama este sufletul comertului s-a afirmat inca de la inceputurile publicitatii, iar acest lucru e cu atat mai actual, cu cat domeniul economic a devenit extrem de competitiv odata cu dezvoltarea Internetului si a vanzarilor online. Mai ales micile afaceri au reusit tot mai greu sa patrunda pe piata, pentru ca promovarea traditionala a devenit tot mai scumpa si este rezervata in cea mai mare parte marilor companii internationale. Industria IT a raspuns insa, in ultima vreme, cererii aparute in aceasta privinta, punand la dispozitia celor interesati o tehnica noua de marketing, numita Search Engine Optimization.

SEO(vezi aici un dictionar) face acum mult mai ieftin si mai rapid ceea ce facea inainte publicitatea clasica, aducand un trafic sporit pe site-urile magazinelor online, fara a se apela la promovarea platita, ci prin urcarea cat mai sus a paginii web in rezultatele cautarii in Google si prin atragerea unor vizitatori cu ajutorul diferitelor tehnici, cum ar fi content marketing-ul sau link building-ul.

Proprietarii de site-uri de prezentare sau de magazine online trebuie sa stie ca, prin apelarea la serviciile SEO, sansele ca vizitatorii de calitate sa fie atrasi sunt crescute prin faptul ca respectivele pagini web se vor situa mult mai sus in rezultatele cautarilor de pe Google. Acest lucru este important, fiind dovedit faptul ca foarte putini potentiali clienti vor cauta rezultate pe a treia sau a patra pagina din Google si se vor rezuma, de cele mai multe ori, la cercetarea primelor 10 rezultate.

Iata 4 AGENTII SEO care activeaza pe piata din ALBA!

1. AGENTIA SEO Cupcake

SEO Cupcake este una dintre primele agentii romanesti care a oferit numerosilor clienti servicii de calitate, cu rezultate dovedite, prin cresterea vizibila a vanzarilor, prin realizarea unei strategii de brand si prin construirea unor site-uri web performante, atractive si foarte bine optimizate.

Cei peste 30 de angajati ai agentiei sunt tineri, dar cu experienta vasta, deschisi catre nou si dornici sa se impuna pe aceasta piata dinamica si foarte concurentiala.

SEO Cupcake pune la dispozitia clientilor toata gama de servicii necesare pentru evolutia unei afaceri de la idee pana la succes. Astfel, o strategie digitala completa poate reprezenta cheia reusitei, iar numerosii parteneri din domenii de activitate variate, precum celebrele magazine de moda, marile lanturi de magazine de bricolaj, societatile de asigurari si institutiile financiare nebancare, sunt marturia eficientei SEO in domeniul vanzarilor online.

2. AGENTIA SEO SERVICES Plus

SEO SERVICES Plus activeaza pe piata SEO din Alba si din Romania de peste 15 ani, avand drept scop principal imbunatatirea traficului organic pentru clienti. Specialistii firmei si-au aratat priceperea prin colaborarea cu numeroase companii din Romania, dar si din afara tarii (SUA, Irlanda, Germania, UK). Serviciile oferite sunt potrivite pentru afacerile mari sau mici, propulsand site-urile acestora in fruntea rezultatelor cautarilor din Google.

Printre serviciile de baza oferite se numara optimizarea SEO on-page, care se ocupa de partea tehnica a website-ului, optimizarea SEO off-page (promovare), web design-ul de la zero si refacerea vechilor site-uri pentru experienta optima a utilizatorilor. Trebuie stiut ca, desi sediul fizic este situat in Alba-Iulia, compania se adreseaza firmelor din intreaga lume.

3. AGENTIA ALBA DESIGN

ALBA DESIGN activeaza pe piata marketingului online si a solutiilor de web design de mai bine de 11 ani, perioada in care a pus la punct peste 800 de proiecte si a avut mai mult de 3000 de clienti multumiti.

Pe langa solutiile SEO clasice, agentia vine cu oferte speciale catre clienti, cum ar fi consultanta gratuita pentru clarificarea ideilor cu privire la optimizarea SEO, promovarea organica, alegerea unui nume de domeniu, a unui pachet de web design potrivit, dar si analizarea gratuita a unui site si oferirea de alternative pentru optimizarea acestuia.

Printre clientii satisfacuti se numara firme mici si mari din Romania, in special din judetele Alba si Brasov, dar si companii care functioneaza in diferite tari din Europa si din intreaga lume.

4. AGENTIA kSEO

Agentia kSEO ofera servicii clientilor interesati de optimizare SEO si promovare web din 2004, ajungand in prezent sa colaboreze cu numeroase companii locale si nationale.

Serviciile oferite sunt diverse, dar punctul forte al companiei este optimizarea SEO on-page, ceea ce determina o incarcare rapida a site-urilor in browser, esentiala pentru clientii grabiti din ziua de astazi. Importante sunt folosirea unor imagini si fisiere de dimensiuni reduse si structura de link-uri bine pusa la punct.

In concluzie, tehnologia SEO este esentiala pentru cei care doresc ca site-urile lor sa functioneze ireprosabil, iar motoarele de cautare sa le plaseze cat mai sus in cautarile potentialilor clienti.

Sursa foto: shutterstock.com