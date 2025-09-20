Tânăr de 25 de ani, reținut după ce a furat un card și a retras peste 7.500 de lei

La data de 20 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 19 septembrie 2025, tânărul ar fi sustras un card bancar din locuința unui bărbat, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Galda de Jos, pe care obișnuia să îl ajute cu diferite activități gospodărești. Profitând de neatenția bărbatului, tânărul i-ar fi sustras acestuia cardul dintr-un portmoneu și, în seara zilei de 19 septembrie 2025, ar fi efectuat mai multe operațiuni financiare, în valoare totală de 7.569 lei.

În seara zilei de 19 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați de către bărbatul, în vârstă de 76 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni de furt.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.