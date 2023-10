Staruri mondiale implicate in fotbal

Vedetele internationale sunt prezente la foarte multe meciuri de fotbal de pe intreaga planeta. Este cel mai iubit sport din lume si de aceea in tribune zarim adesea foarte multe personalitati din diverse domenii.

Se spune ca in lume sunt peste 3,5 miliarde de fani care urmaresc indeaproape aceasta disciplina. In plus, se pare ca sunt peste 250 de milioane de jucatori in cele aproximativ 200 de tari in care se practica acest sport.

De curand, insusi marele tenismen Rafael Nadal a declarat ca i-ar placea ca la un moment-dat sa devina presedintele lui Real Madrid. In cele ce urmeaza vei gasi 10 staruri care sunt sau au fost implicate in fotbal.

Robert Plant la Wolverhampton

Solistul lui Led Zeppelin este vicepresedintele lui Wolves din anul 2009. Este fanul acestei echipe inca de cand era copil, el urmarind primul meci „pe viu” la doar 5 ani.

Dupa 55 de ani de afectiune pentru acest club a primit titulatura de vicepresedinte, pe gazon, la pauza unui meci cu West Ham. A recunoscut atunci ca este flatat de aceasta onoare.

Tom Brady la Birmingham City

Poate nu ai auzit de Tom Brady, dat fiind faptul ca fotbalul american nu este prea urmarit in Romania. Totusi, sa stii ca el a facut istorie in acest sport, castigand de 7 ori Super Bowl.

S-a retras din activitate in februarie si are mai mult timp liber acum. A declarat recent ca se va implica serios la Birmingham City, in special la partea de nutritie si recuperare.

Michael B. Jordan la Bournemouth

Cel mai probabil ai urmarit filmele Creed sau Black Panther, in care acest actor este protagonist. Alaturi de afaceristul american Bill Foley s-a implicat in preluarea clubului Bournemouth in 2022.

Toata afacerea se pare ca a costat in jur de 120 de milioane de lire sterline.

Natalie Portman la Angel City FC

Hollywood mai da o vedeta care este implicata in fotbal asadar. Aceasta actrita este co-fondatoare si detine actiuni la clubul de fotbal feminin Angel City FC.

Echipa a intrat oficial in competitia NWSL in 2022 si a terminat pe pozitia a 8-a in sezonul de debut. S-a facut inclusiv un documentar despre aceasta formatie.

Will Ferrell la Los Angeles FC

Simpaticul actor american este unul dintre proprietarii lui Los Angeles FC. El s-a implicat in 2016, iar echipa a ajuns dupa doar 2 ani in MLS. Iata performantele facute de cand el este la acest club:

Supporters’ Shield in 2019

Supporters’ Shield in 2022

MLS Cup in 2022

Ryan Reynolds la Wrexham

Celebru pentru prestatia din Deadpool, el cu un alt actor american, Rob McElhenney, au decis sa preia clubul Wrexham in anul 2021. Documentarul Welcome to Wrexham a facut ca aceasta formatie sa aiba tot mai multi fani in SUA.

Popularitatea adusa de cei doi acestei echipe este de altfel una globala. Datorita lor, dupa 15 ani, gruparea galeza a reusit sa promoveze in League Two, al 4-lea esalon din Anglia.

Matthew McConaughey la Austin FC

Este castigator al premiului oscar si despre acest actor american se stie de mai mult timp ca este un fan al fotbalului. In anul 2019 a devenit unul dintre investitorii de la Austin FC.

In 2022 a fost pe prima pagina a ziarelor de sport dupa ce a fost zarit in tribune in timp ce incerca sa insufleteasca publicul. O facea redand o scena celebra cu el cantand in filmul The Wolf of Wall Street.

Sir Elton John la Watford

In anii ’70 a fost unul dintre primele superstaruri care a intrat in fotbal. El mergea la meciurile lui Watford de pe Vicarage Road inca de la varsta de 5 ani, impreuna cu tatal sau.

Cumpara aceasta echipa si devine presedintele ei in anul 1976. Nu mai detine clubul, dar ramane Presedinte Onorific pe viata.

Ed Sheeran la Ipswich Town

Toata lumea il stie pe acest muzician care este in topuri de ani buni. Din 2021, sponsorizeaza clubul pe care l-a admirat din copilarie.

In sezonul 2021-2022 a facut inclusiv parte din lotul acestei formatii, el avand numarul 17. Merge in continuare des la meciurile lui Ipswich Town.

LeBron James la Liverpool

Nu stiu daca stiai, dar celebrul baschetbalist din NBA este actionar la formatia de pe Anfield Road inca din anul 2011. Are ce-i drept, un procent foarte mic, de doar 2%.

La inceput, acest procent valora doar aproximativ 5 milioane de lire sterline, insa acum a ajuns la o cotatie de 24 de milioane de lire sterline.