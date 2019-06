STAI CA? Exista plante si substante naturale 100% benefice pentru tenul cu probleme. Iata care sunt acestea

Ingrijirea pielii tale este importanta si trebuie sa o faci cu atentie si grija pentru a-ti asigura o piele sanatoasa, luminoasa si curata. Dar atunci cand iti alegi produsele de ingrijire, stii ce substante contin acestea? De multe ori cremele si lotiunile pentru o fata contin activi naturali care sunt binecunoscuti in lupta lor cu problemele pielii: acnee, cuperoza, rozacee, riduri, piele uscata etc.



Iata care sunt cateva dintre plantele si substantele naturale care aduc beneficii diverse pielii tale:



Uleiul din planta Cannabis Sativa



Uleiul din aceasta planta, cunoscuta popular drept “cannabis” sau “marijuana” are efecte foarte benefice pentru ten, hranind-o in profunzime si ajutand la regenerarea si vindecarea epidermei. Exista numeroase brand-uri, de la cele cu pret mediu si pana la cele cu pret high-end care folosesc acest ulei in produsele lor.



Nu uita ca regularea cumpararii si folosirii acestei plante este foarte stricta, asa ca intereseaza-te cu atentie inainte sa achizitionezi. Desigur, pentru a cumpara produse ce contin deja acest ulei sau uleiul propriu-zis de la plafar nu trebuie sa iti faci niciun fel de grija.



Mierea



Folosita in numeroase creme, mierea are proprietati antibacteriane, antimicrobiene si regenerante. Produsele cosmetice folosesc in general miere de Manuka, un tip anume de miere ce este produs doar in Noua Zeelanda si care este cunoscuta ca avand proprietati miraculoase pentru sanatatea organismului si a pielii. Desigur, mierea certificata de Manuka este mai scumpa comparativ cu mierea normala.



Mierea poate fi folosita si in masti faciale pentru acnee, ten uscat sau chiar ten normal. Inainte de a pune miere pe fata ta trebuie sa te asiguri ca nu ai alergie la polen si derivati si ca tenul tau nu este prea sensibil pentru miere. Pentru o reteta de masca cu miere, gasesti aici mai multe detalii.



Aloe Vera



Gelul de Aloe Vera are intr-adevar proprietati vindecatoare si este extrem de folosit pentru foarte multe probleme ale pielii, dar si in foarte multe produse cosmetice, de la creme de zi, sampoane, creme tratament si pana la sapunuri sau balsamuri de buze.



Bogat in vitaminele C si E si in antoxidanti, aceasta planta este un adjuvant foarte bun pe langa tratamentele de baza pentru acnee, semne ale imbatranirii, pete pigmentare sau iritatii.

Daca iti doresti o crema cu o concentratie mai mare de aloe vera comparativ cu produsele din dogherii sau din magazinele de cosmetice, atunci afla ca exista geluri care au ca ingredient principal gelul de aloe vera si pe care le poti folosi chiar si pe post de crema ori lotiune de corp.



Plantele si substantele naturale sunt folosite in ingrijirea pielii de sute de ani, iar cremele pe care le gasesti pe rafturi in ziua de azi continua si ele sa contina activi naturali uneori combinati cu cele mai noi descoperite substante in ingrijirea pielii. Cel mai bine cand vine vorba de tenul tau este sa pastrezi un echilibru intre substante naturale si substante chimice.



Sursa foto: Shutterstock.com