Șoferi din Blaj și Horea, depistați de polițiști, sub influența băuturilor alcoolice

Doi șoferi unul din Blaj, iar celălalt din comuna Horea, au fost depistați marți, de poliţiști la un control în trafic, aflându-se la volan sub influența băuturilor alcoolice.

Ambii șoferi se vor alege cu dosare penale.

La data de 20 septembrie 2023, în jurul orei 01.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un tânăr de 25 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce conducea un autoturism, pe o stradă din localitatea Mănărade, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezulta valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența drogurilor.

La data de 19 septembrie 2023, în jurul orei 17.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Câmpeni au depistat un bărbat de 47 de ani, din comuna Horea, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Horea, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.