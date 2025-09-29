Șofer prins băut și fără permis, reținut după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 3.000 de euro

Un șofer prins de polițiști la volan sub influența băuturilor alcoolice și fără permis a oferit mită polițiștilor. A fost reținut pentru 24 de oreLa data de 28 septembrie, în jurul orei 21:20, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Crișcior au depistat, pe strada Calea Moților din localitatea Crișcior, un bărbat de 28 de ani, din comuna Certeju de Sus, care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că șoferul avea o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spitalul din Brad, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În momentul în care i s-a adus la cunoștință că va fi întocmit dosar penal pentru infracțiunile rutiere comise, bărbatul ar fi încercat să ofere polițiștilor suma de 3.000 de euro. Cu privire la această faptă, polițiștii și-au sesizat de îndată șefii ierarhici și ofițerii D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara. În cauză, cercetările sunt continuate de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită.

De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului. Totodată, proprietara autoturismului, o femeie de 66 de ani, va fi cercetată pentru încredințarea vehiculului unei persoane care nu deține permis de conducere.

Față de tânăr, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii celor două infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, acesta urmând a fi prezentat magistraților în vederea luării măsurilor legale.

Polițiștii subliniază că astfel de acțiuni fac parte din eforturile constante de creștere a siguranței rutiere și de combatere a faptelor grave comise în trafic.