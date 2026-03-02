Șofer din Lancrăm, reținut de polițiștii din Sebeș după ce a intrat cu mașina într-un stâlp și a fost prins băut la volan

La data de 2 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Lancrăm.

În noaptea de 1/2 martie 2026, bărbatul de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Veche din municipiul Sebeș, a intrat în coliziune cu un stâlp, evenimentul rutier soldându-se doar cu pagube materiale.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.