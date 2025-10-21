Șofer din Cricău, reținut după ce a fost prins conducând un autoturism radiat din circulație

La data de 20 octombrie 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 37 de ani, din comuna Cricău, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.

Bărbatul a fost surprins de polițiști, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 H, în comuna Cricău, fără a avea montate plăcuțele cu numerele de înmatriculare. Polițiștii au urmărit autoturismul, cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, întrucât conducătorul auto și-a continuat deplasarea.

Ulterior, acesta a părăsit autoturismul, pe partea carosabilă, și a fugit de la fața locului. În urma verificărilor efectuate, bărbatul a fost identificat, cu operativitate, de către polițiști și s-a constatat faptul că autoturismul condus de bărbat era radiat din circulație.

Cercetările sunt continuate.