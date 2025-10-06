Șofer din Brad, depistat de polițiști în timp ce conducea sub influența substanțelor interzise

Polițiștii rutieri din Brad au scos din trafic un șofer depistat la volan sub influența unor substanțe interzise. Acestuia i-a fost reținut permisul de conducere, iar cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal.

În urma acțiunii polițiștilor din municipiul Brad, un conducător auto a fost depistat în trafic în timp ce se afla sub influența unor substanțe cu efect psihoactiv.

Bărbatul de 37 de ani, domiciliat în municipiul Brad, a fost oprit pentru control în data de 3 octombrie a.c., în timp ce se deplasa dinspre direcția Brad spre Valea Brad.

Conducătorul auto a fost testat privind consumul de substanțe interzise, iar aparatul din dotare a indicat o valoare pozitivă.

Bărbatul a fost, ulterior, transportat la spital pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii existenței substanțelor interzise în organism. De asemenea, acestuia i-a fost retras permisul de conducere.

În data de 4 octombrie a.c., polițiștii i-au întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive, întrucât buletinul de analize toxicologice a confirmat consumul de substanțe interzise.