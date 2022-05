Sindicaliștii acuză Guvernul de măsuri haotice, populiste și discriminatorii

Ajutoarele financiare stabilite în coaliția de guvernare sunt „haotice şi discriminatorii”, luate fără consultarea partenerilor sociali și ignoră complet angajaţii, susține Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA.

„Pornind de la recunoaşterea faptului că suma de 2.000 lei pe lună nu este suficientă ca să trăieşti în România, guvernul doreşte să acorde în luna iulie o plată de 700 de lei pensionarilor care au venituri sub sau egal cu 2.000 lei. Orice sprijin financiar în această perioadă pentru cei cu venituri mici este cât se poate de necesar, însă măsura este prost gândită, populistă şi discriminează atât pensionarii între ei, cât şi salariaţii şi alte categorii de persoane.

Având în vedere că acest tip de beneficiu nu are nicio legătură cu contributivitatea, de ce ajutorul de 700 lei nu se acordă TUTUROR celor care au un venit sub 2000 lei? Atât salariatul care câştigă 1524 lei net, cât şi cel care câştigă 2000 lei are dificultăţi determinate de explozia preţurilor la alimente şi combustibili, la fel ca pensionarii”, acuză CNS Cartel Alfa, într-un comunicat de presă.