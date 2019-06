SGA Alba continuă intervențiile începute în localitatea Răchita

Sistemul de Gospodarire a apelor Alba continua interventiile incepute inca din data de 02.06.2019 pe cursul de apa :Vl. Rachita, afl de stg. al r. Sebes, in zona localitații : Rachita, comuna Sasciori, jud. Alba.







Zona a fost puternic afectata de inundatii in 1 iunie in urma unei ploi torentiale care a determinat activarea unor importante scurgeri pe versanti si revarsarea cursului de apa Valea Rachita in perimetrul localitatii Rachita.

Personalul de specialitate si conducerea de la SGA Alba s-a deplasat imediat in teren si dupa refacerea partiala a cailor de acces in localitate a inceput deplasarea la fata locului cu utilajele din administrare. La aceasta ora se intervine cu urmatoarele utilaje :

– 1 autoutilitara,

– 2 autobasculante,

– 1 autoturism Dacia Duster,

– 1 buldoexcavator,

– 1 buldozer,

– 1 excavator,

– 1 autobasculanta cu remorca trailer

– 1 incarcator frontal (wola)

– 1 excavator pe pneuri JCB

– 1 trailer

Personal implicat :

– tesa : 3 persoane ( Sef Sistem hidrotehnic SGA Alba, Sef Formatia Mecanizare si sef Formatia de lucru Sebes)

– muncitori : 5 agenti hidrotehnici de la Formatia de lucru Sebes,

– 9 soferi deserventi utilaje si masini.



In zona nu sunt lucrari hidrotehnice afectate..

Lucrarile de interventii continua pana la indepartarea punctelor critice.