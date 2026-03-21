Scandal la spital: instanța desființează clasarea într-un caz de pontaje falsificate

Decizie definitivă la Baia Mare ridică suspiciuni privind evidența muncii și plata drepturilor salariale în sistemul public

Când munca reală nu mai bate cu hârtiile: un dosar care pune sub semnul întrebării legalitatea pontajelor

O hotărâre definitivă pronunțată la Baia Mare a trimis cauza înapoi la procuror, după ce judecătorul a apreciat că soluția de clasare a fost nelegală. În centrul dosarului: posibile falsuri în pontaje, evidență dublă a timpului de muncă, neplata corectă a unor drepturi salariale și suspiciuni privind impactul asupra contribuțiilor și pensiei.

Într-un sistem public care ar trebui să funcționeze pe baza legalității și a trasabilității administrative, una dintre cele mai grave fisuri nu apare întotdeauna prin scandal, ci printr-o discrepanță rece, birocratică și aparent banală: diferența dintre munca prestată în realitate și munca trecută în acte.

La Baia Mare, instanța a spus clar: o asemenea discrepanță nu putea fi acoperită printr-o simplă clasare. A desființat soluția procurorului ca nelegală și a trimis cauza înapoi pentru continuarea urmăririi penale, într-un context în care activitatea Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare a fost recent în atenția publică prin diverse proiecte și investiții.

Pontaje, hârtii și realitatea din teren

În România, multe dintre problemele reale din sistemul public nu pornesc din scandaluri vizibile, ci din documente. Din pontaje. Din fișe de prezență. Din state de plată. Din declarații administrative și fiscale care ar trebui să reflecte realitatea muncii.

Când aceste documente nu mai coincid cu ceea ce se întâmplă în teren, nu mai vorbim despre o simplă eroare. Vorbim despre legalitate, despre răspundere și despre încrederea într-o instituție publică.

Hotărârea Judecătoriei Baia Mare readuce exact această problemă în centrul atenției. Instanța a admis plângerea împotriva unei soluții de clasare, a constatat nelegalitatea acesteia și a trimis cauza la procuror pentru continuarea urmăririi penale. Judecătorul a subliniat că ancheta trebuie să fie reală, completă și efectivă, nu formală sau superficială.

Suspiciuni serioase: pontaje, sporuri și contribuții

Ceea ce transformă acest dosar într-un caz de interes public este natura suspiciunilor analizate:

posibile falsificări ale pontajelor și fișelor de prezență

neplata corectă a orelor suplimentare

muncă prestată în weekend și sărbători legale fără remunerare corespunzătoare

probleme privind sporurile salariale

contribuția suplimentară CAS de 4%

neconcordanțe în REVISAL și declarația D112

Hotărârea indică inclusiv posibile efecte asupra punctajului de pensie și asupra obligațiilor declarative.

12 ore în realitate, 6 ore în acte

Unul dintre cele mai sensibile aspecte reținute de instanță privește diferența dintre timpul efectiv lucrat și cel consemnat oficial.

Judecătorul arată că existau situații în care activitatea era prestată în ture de 12 ore, în timp ce documentele oficiale reflectau două ture de câte 6 ore, pentru a crea aparența respectării cadrului legal.

Mai mult, sunt menționate existența unui grafic oficial și a unui grafic neoficial al prezenței la serviciu.

Acest lucru ridică o problemă fundamentală: nu doar nivelul de salarizare, ci autenticitatea modului în care munca este înregistrată și recunoscută.

ITM a găsit nereguli, dar dosarul fusese clasat

Hotărârea face referire și la verificări ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, care au constatat nereguli privind evidența reală a orelor de muncă.

Cu toate acestea, cauza fusese inițial clasată pe motiv că faptele ar ține doar de sfera contravențională.

Instanța a respins această abordare, considerând-o insuficientă în raport cu probele existente și subliniind obligația organelor de urmărire penală de a administra probele pentru aflarea adevărului.

O problemă care depășește un singur caz

Semnificația acestui dosar depășește cazul concret. În joc nu sunt doar documente sau drepturile unui singur angajat.

Întrebarea reală este: cât din ceea ce apare în evidențele oficiale reflectă cu adevărat munca prestată în instituțiile statului?

Atunci când:

orele suplimentare nu sunt înregistrate corect

munca din weekend nu este plătită

contribuțiile nu reflectă realitatea

consecințele afectează direct salariul, vechimea, pensia și demnitatea muncii.

Decizia instanței nu stabilește vinovății

Este important de precizat că această hotărâre nu stabilește vinovății definitive. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Însă instanța a stabilit un lucru esențial: clasarea a fost nelegală, iar ancheta trebuie reluată și continuată în mod real.

Punctul de vedere Civis News

Cazul de la Baia Mare nu trebuie privit ca o excepție izolată, ci ca un posibil semnal al unei probleme mai largi din sistemul public.

Atunci când evidența muncii devine formală sau distorsionată, nu mai vorbim doar despre erori administrative, ci despre un risc sistemic.

În sănătate, unde presiunea este constantă, iar personalul este deja suprasolicitat, orice diferență între realitate și documente afectează direct drepturile angajaților și încrederea în sistem.

Dacă astfel de situații există, ele trebuie clarificate fără echivoc. Nu pentru spectacol, ci pentru un principiu simplu și esențial: munca trebuie recunoscută, înregistrată și plătită corect.

Articol preluat de pe platforma civisnews.ro în baza unui parteneriat media cu redacția opiniatransilvana.ro