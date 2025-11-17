Românii, loviți de noua taxă UE pe alimente: Comisia pregătește scumpiri la produsele ultra-procesate

Comisia Europeană pregătește introducerea unei noi taxe aplicate la nivelul întregii Uniuni Europene pentru alimentele ultra-procesate, bogate în grăsimi, zahăr sau sare. Măsura, care ar urma să fie prezentată oficial la jumătatea lunii decembrie, are ca obiectiv stimularea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase în rândul cetățenilor europeni.

O taxă menită să schimbe comportamente, nu să scumpească produsele

Proiectul prevede introducerea unei „microtaxe” pe produsele alimentare intens procesate. Comisia subliniază că scopul nu este creșterea prețurilor, ci crearea unor stimulente care să determine atât producătorii, cât și consumatorii să se orienteze către alternative mai sănătoase.

Taxa este concepută astfel încât prețurile finale să rămână relativ stabile, însă producătorii ar fi impulsionați să își reformuleze rețetele, reducând ingredientele considerate nesănătoase pentru a evita impozitarea.

Fondurile colectate nu vor intra în bugetul general al UE. Ele vor fi direcționate exclusiv către programe pentru promovarea unui stil de viață sănătos în statele membre.

Reducerea bolilor cardiovasculare – motivul principal invocat

Inițiativa se înscrie într-un plan strategic mai amplu al Comisiei Europene, care urmărește scăderea mortalității prin boli cardiovasculare cu 20% până în 2035. Acestea reprezintă principala cauză de deces în Uniunea Europeană, generând costuri anuale de aproximativ 280 de miliarde de euro.

Numeroase studii indică o legătură directă între consumul ridicat de alimente ultra-procesate și riscul crescut de obezitate sau diabet, argumente pe care CE le folosește pentru justificarea noii taxe.

Planul mai include și modernizarea legislației privind controlul tutunului până în 2027, dar și introducerea unui sistem unitar de rating al alimentelor procesate, care să indice riscurile pentru sănătate.

Provocări și întrebări deschise

Înainte de lansarea oficială, propunerea ridică deja semne de întrebare – în special legate de modul exact în care va fi definită categoria „ultra-procesat”. Industria alimentară avertizează asupra posibilelor costuri suplimentare și riscurilor pentru competitivitate, insistând totodată pe necesitatea unei implementări uniforme în toate statele membre.

Dacă propunerea va fi aprobată de Consiliu și Parlamentul European, „microtaxa” ar putea intra în vigoare în 2026.