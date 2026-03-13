Român și italian, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc la Cluj: peste 400 de grame de „cristal” vândute

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un cetățean român și un cetățean italian, de 32 și 52 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.







Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în intervalul februarie – martie 2026, bărbatul, de 32 de ani, ar fi procurat, deținut, oferit cu titlu gratuit și vândut direct sau prin intermediul celuilalt bărbat, peste 400 de grame de substanțe cristaline, din categoria drogurilor de mare risc, pentru sume între 1.200 și 7.200 de lei.

Totodată, același bărbat, la data de 11 martie 2026, ar fi manipulat aproximativ 200 de grame de „cristal”, pe care l-ar fi ascuns pe malul râului Someș, în localitatea Florești.

Investigațiile au stabilit modalitățile de procurare a substanțelor interzise, dar și faptul că persoanele în cauză ar fi fost o sursă de aprovizionare cu droguri de mare risc a altor dealeri, o parte din cantitățile tranzacționate fiind indisponibilizate, inclusiv în contextul a două acțiuni de prindere în flagrant delict, în urma cărora alte trei persoane au fost reținute.

La data de 12 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea celor două persoanelor cercetate.

Astăzi, 13 martie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventivă a acestora.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj, a unui echipaj canin din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.