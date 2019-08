Robbie Williams, show incendiar la Untold 2019

un material de : Dana Crainic

In ultima seară a festivalului Untos de la Cluj, artistul britanic, Robbie Williams, a electrizat întreg stadionul. Untold a adus in tărâmul magic peste 97.000 de oameni. in jur de 90.000 au participat la concertul de excepţie susţinut de Robbie Williams.



Legendarul artist a început show-ul la 21:30, cu piesa “Let me entertain you” si le-a explicat fanilor ce înseamnă sa fii entertainer: “Sa fii artist înseamnă sa iţi iubeşti publicul.”

Artistul a emoţionat publicul când şi-a chemat tatăl pe scena si au interpretat “Sweet Caroline”, pie sa lui Neil Diamond. Robbie Williams a povestit cum a decis sa devina artist: “Într-o seara am fost sa îl vad pe tatăl meu la munca. El îşi câştiga existenta spunând glume si cântând. Atunci am ştiut ce vreau sa fac in viaţa”.



Un alt moment incendiar a fost cel in care Robbie a chemat o fana din public pe scena, Monica si i-a cantat cunoscuta melodie “Something stupid”, pe care a cântat-o iniţial in compania actriţei Nicole Kidman. După ce a aflat ca aceasta a venit împreună cu soţul ei, a schimbat refrenul, in loc de “I love you” spunând “I like you”. Monica Rebreanu, tânăra căreia artistul i-a dedicat si piesa “She’s the one”, este clujeanca. La final, Robbie a îmbrăţişat-o si i-a dăruit un tricou cu autograf.







Artistul a oferit un show live incredibil, putin peste o ora si jumătate. Producţia a fost impresionanta, cu zeci de dansatori, instrumentişti, backing-vocals, costume. A cantat o parte dintre hiturile sale, a făcut glume.

Spectacolul s-a încheiat cu celebra melodie “My way”, a lui Frank Sinatra.

După concert, Robbie Williams a rămas in continuare la festival, dansând alături de colegii sai, in timpul showului DJ-ului fracez, David Guetta.