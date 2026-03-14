Rețetă de post pentru perioada Postului Paștelui: Tocăniță de ciuperci cu mămăligă, gust tradițional

În această perioadă a Postului Paștelui, mulți credincioși aleg să îmbine alimentația simplă cu reflecția și liniștea sufletească. Postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și o întoarcere la tradiție, cumpătare și recunoștință pentru lucrurile simple.

O rețetă de post gustoasă și ușor de pregătit, inspirată din bucătăria tradițională românească, este tocănița de ciuperci cu mămăligă – un preparat hrănitor, aromat și potrivit pentru mesele din această perioadă.

Ingrediente:

500 g ciuperci proaspete

1 ceapă mare

2 linguri de ulei

2 căței de usturoi

1 lingură pastă de roșii

1 ardei gras

sare și piper după gust

pătrunjel proaspăt

1 cană de mălai (pentru mămăligă)

Mod de preparare:

Se toacă mărunt ceapa și se călește ușor în ulei, până devine aurie. Se adaugă ardeiul tăiat cubulețe și ciupercile feliate, amestecând periodic. După ce ciupercile își lasă zeama, se pune pasta de roșii, usturoiul zdrobit, sare și piper după gust. Se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 10–15 minute, până când sosul se leagă.

Separat, se prepară mămăliga din mălai, apă și un praf de sare, după metoda tradițională.

Tocănița se servește caldă, alături de mămăligă și presărată cu pătrunjel proaspăt. Este un preparat simplu, dar plin de savoare, care amintește de mesele de altădată din gospodăriile românești.

Îndemn la tradiție și liniște

Postul este, dincolo de alimentație, o perioadă de echilibru și reflecție. Rețetele simple, pregătite în familie, pot deveni prilejuri de apropiere și de păstrare a tradițiilor culinare românești.