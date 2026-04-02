Rețeaua invizibilă: cum a ajuns Claudiu Octavian Ceți să țină în mâini banii Sectorului 5

În timp ce imaginea publică a administrației din Sectorul 5 a fost dominată de stilul exploziv și omniprezent al primarului Cristian Popescu Piedone, o altă realitate s-a consolidat în paralel: o structură de influență discretă, dar extrem de eficientă, în care un nume apare recurent, Claudiu Octavian Ceți.



Nu în comunicate. Nu în conferințe de presă. Ci în punctele-cheie ale deciziei.





Omul care nu apare, dar decide



În administrația publică, vizibilitatea este, de regulă, proporțională cu puterea. Cazul lui Ceți pare să răstoarne această regulă.

Fără un mandat ales și fără o expunere publică semnificativă, acesta a ajuns să fie descris, în mod constant, de surse din interior și din presă, drept un nod central al deciziei. Nu ca executant, ci ca intermediar și, uneori, ca filtru.

Întrebarea care se conturează inevitabil: cine ia, de fapt, deciziile?





Capturarea companiilor municipale



Punctul critic al influenței nu este Primăria în sine, ci rețeaua de companii subordonate Consiliului Local Sector 5 – locul unde se gestionează bani, contracte și execuție.



Datele publice și investigațiile de presă indică o prezență constantă a lui Ceți în structurile de conducere ale acestor entități:

poziții de președinte al consiliilor de administrație

mandate simultane în mai multe CA-uri

implicare în companii cu rol strategic



Această arhitectură ridică o suspiciune majoră: nu asistăm doar la o carieră administrativă, ci la o concentrare sistematică de control.

În termeni simpli: cine controlează companiile, controlează fluxul banilor. Iar cine controlează banii, controlează administrația.





Suprapuneri de funcții și inginerie administrativă



Profilul lui Ceți nu este doar influent, ci și dificil de încadrat juridic.

Consilier al primarului. Membru în consilii de administrație. Funcționar public cu activitate suspendată. Beneficiar de indemnizații multiple.

Nu este doar o acumulare de roluri – este o construcție care ridică întrebări legitime despre compatibilitate, conflict de interese și utilizarea resurselor publice.



În absența unor explicații clare, această rețea de poziții poate fi interpretată ca o formă de „inginerie administrativă” menită să maximizeze controlul și beneficiile.





Statul contra statului: procesele care expun sistemul



Poate cel mai relevant indicator al disfuncționalității este momentul în care sistemul începe să se confrunte cu el însuși.

După suspendări din funcții, Ceți a acționat în instanță entități ale aceleiași administrații. Într-un caz concret, a obținut în primă instanță câștiguri financiare consistente.



Situația este mai mult decât paradoxală: un om din interiorul sistemului recuperează bani publici de la propriul sistem.

Nu este doar o chestiune juridică. Este un semnal de alarmă privind modul în care sunt construite și exploatate relațiile interne din administrație.





Puterea fără semnătură



Claudiu Octavian Ceți nu semnează dispoziții de primar. Nu apare ca titular de funcție executivă majoră. Și totuși, influența sa este descrisă ca fiind constantă și transversală.

Aceasta este, de fapt, forma cea mai eficientă de putere: cea care nu lasă urme directe.

acces direct la decidentul formal

influență asupra structurilor economice

prezență în punctele-cheie ale deciziei

absența responsabilității publice directe

Este un model care nu încalcă neapărat legea în mod evident, dar ocolește spiritul ei.





Un tipar mai larg: administrația capturată din interior



Cazul Ceți nu trebuie privit izolat. El reflectă un mecanism mai amplu, prezent în mai multe administrații locale: transferul real de putere dinspre funcțiile alese către rețele informale de influență.



În acest model:

decizia oficială devine formalitate

execuția reală este controlată din culise

responsabilitatea se diluează



Iar cetățeanul rămâne în fața unei administrații greu de înțeles și aproape imposibil de tras la răspundere.





Concluzie: întrebarea care contează



În Sectorul 5, problema nu mai este doar cine ocupă funcția de primar.

Problema este cine controlează, în realitate, mecanismele puterii.

Iar până când această întrebare nu primește un răspuns clar, un lucru rămâne cert: influența exercitată din umbră este, de multe ori, mai puternică decât orice funcție oficială.