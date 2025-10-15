Restricții de circulație în Piața Cetății Deva, la sfârșitul acestei săptămâni!

În municipiul Deva, va avea loc în perioada 17-19 octombrie 2025, evenimentul gastronomic și cultural-artistic – „Festivalul Toamnei și al Recoltei la Deva”.



Pentru o bună desfășurare a evenimentului, traficul rutier va fi închis după cum urmează:

Pe strada Stadionului, sectorul de drum cuprins între intersecția cu Strada Horea și intersecția cu Strada Axente Sever, începând din data de 16 octombrie 2025, ora 16:00 până în data de 20 octombrie 2025, ora 10:00.

Pe strada Axente Sever, sectorul de drum cuprins între intersecția cu Strada Horea și intersecția cu Strada Beleia (adiacent), din data de 16 octombrie 2025, ora 16:00 până în data de 20 octombrie 2025, ora 10:00.



De asemenea, traficul rutier va fi restricționat pe strada Axente Sever, sectorul de drum cuprins între intersecția cu Strada Valeriu Braniște și intersecția cu strada Tribunul Solomon, în perioada 17-19 octombrie 2025. Circulația rutieră va fi permisă doar într-un singur sens, cu obligativitatea virajului la stânga. Accesul din sens opus va fi interzis.



Totodată, accesul în parcarea amenajată din Piața Cetății și în parcarea Complexului Apeland Deva va fi restricționat din data de 16 octombrie 2025, ora 16:00 până în data de 20 octombrie 2025, ora 10:00.

Organizatorii le mulțumesc participanților la traficul rutier pentru înțelegerea de care dau dovadă.

Devenii și nu numai, sunt așteptați la eveniment.

Compartimentul de presă al Primăriei Municipiului Deva