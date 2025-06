Recomandările pompierilor bihoreni pentru protejarea populației pe timpul perioadelor caniculare

În scopul preîntâmpinării situațiilor de urgență ce pot surveni ca urmare a temperaturilor ridicate înregistrate în această perioadă, pompierii militari bihoreni reamintesc cetățenilor regulile menite a le proteja viața, trăgând totodată un semnal de alarmă asupra pericolului generat de nerespectarea măsurilor de siguranță “la scăldat”.

MARE ATENȚIE LA SCĂLDAT!

• Scăldați-vă doar în locuri special amenajate pentru înot și respectați avertizările privind interzicerea scăldatului;

• Nu intrați în apa rece înfierbântați, după ce ați stat foarte mult timp la soare;

• Nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcții, aceste acte de teribilism putând avea consecințe grave;

• Evitaţi să vă scăldați fără a avea alte persoane prin apropiere, mai ales dacă nu ştiţi să înotaţi sau nu aveţi deprinderile necesare; cel mai indicat este să nu vă aventuraţi să vă scăldaţi, dacă nu înotaţi bine;

• Evitaţi scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci ori în locurile în care s-au produs anterior incidente: barajul de la Tileagd, canalul colector de la Boiu, canalul de la Aștileu, apele Crişului Repede, Crişului Negru, Lacul de acumulare Șauaieu, Lacul Sântion etc.;

• Nu vă aventuraţi în apă când sunteţi în stare de ebrietate, seara târziu sau pe timp de noapte;

• Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziționate special pentru cei mici ori în cadă;

• Echipamentele speciale pentru siguranța înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;

• Purtarea vestelor de salvare de către copii este o metodă eficientă de prevenire a unor evenimente nedorite;

• Intervenția de urgență în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieți, iar semnele care vă indică iminența înecului sunt: aplecarea capului pe spate; gura deschisă în încercarea de a inhala aer; capul ținut în apă, cu gura la nivelul apei; lipsa emiterii de sunete; hiperventilație și gâfâială; ochii sticloși, incapabili să se concentreze; păr peste frunte sau ochi; lovirea involuntară a suprafeței apei cu brațele.

sursa foto: ISU Bihor

PREVENIȚI INCENDIILE!

Întrucât în perioadele caniculare creşte riscul de incendiu din cauza uscăciunii şi a temperaturilor ridicate, pentru siguranţa dumneavoastră, vă recomandăm respectarea următoarelor măsuri:

• Nu utilizați focul deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

• Nu aruncați la întâmplare resturile de ţigări;

• Restricționați efectuarea, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

• Asigurați protecția, față de efectul direct al razelor solare, a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune (GPL, oxigen etc.), prin depozitare la umbră sau prin răcire periodică cu jeturi de apă;

• La depozitarea anumitor materiale, precum furaje, cărbune, rumeguş, bumbac etc., trebuie avut în vedere și faptul că acestea, în condiţii specifice de temperatură şi umiditate, se pot autoaprinde;

• Asigurați verificarea instalaţiilor de paratrăsnet, ştiut fiind faptul că, după o perioadă cu temperaturi ridicate, precipitaţiile sunt însoţite în mod frecvent de descărcări electrice atmosferice!

De asemenea, în această perioadă, vă recomandăm respectarea următoarelor măsuri:

În cazul în care vă aflați în spaţii deschise:

• În nicio situație, nu lăsaţi copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

• Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul;

• Evitaţi aglomeraţia, expunerea la soare, efortul fizic intens, între orele 11.00 – 18.00;

• Purtaţi haine lejere, subţiri, din bumbac, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

consumaţi 1,5 – 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci: apă, sucuri naturale şi ceaiuri călduţe;

• Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) şi alimentele cu conţinut sporit de grăsimi.

În cazul în care vă aflați în spaţii închise:

• Limitaţi utilizarea aparatelor electrocasnice, luminilor artificiale şi surselor de căldură;

acoperiţi ferestrele expuse la soare. Închideţi ferestrele când temperatura exterioară este mai mare decât cea din spaţiul închis;

• Nu utilizaţi ventilatoare, dacă temperatura a depăşit 320C;

• Reduceţi temperatura: reglaţi aerul condiţionat la maxim 50C sub temperatura exterioară;

• Aerisiţi încăperile dimineaţa devreme sau seara târziu.

Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și a aplicației de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

PURTĂTOR DE CUVÂNT

Locotenent-colonel CAMELIA ROŞCA

Tel: 0751180053