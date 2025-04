Recomandările pompierilor bihoreni pentru campări în siguranță

În cazul în care plănuiți să vă petreceți timpul liber ieșind în natură, cu intenția de a campa, pompierii bihoreni vă reamintesc măsurile ce trebuie respectate pentru siguranța dumneavoastră, a familiei și a prietenilor însoțitori, astfel încât experiența la cort să fie una distractivă, ferită de pericole.

Împachetați echipamentul potrivit pentru camping!

Fiți pregătiți pentru orice vreme sau temperatură, având la îndemână o prelată de cort impermeabilă și rezistentă la vânt.

Să aveți întotdeauna cu dvs. o trusă de prim ajutor, care să includă medicamente de bază, cum ar fi analgezice, medicamente pentru răceală și gripă, antihistaminice pentru alergii și medicamente pentru probleme digestive, precum și bandaje, plasturi, comprese sterile, o soluție antiseptică pentru curățarea rănilor, mănuși de unică folosință, o foarfecă, o pensetă etc.

Pregătiți-vă pentru o situație de urgență, împachetând un spray de stingere a incendiilor compact și ușor, pentru a opri incendiile rapid, în fază incipientă.

Spray-ul stingător de incendiu este un recipient sub presiune de tip aerosol, de unică folosință, ce generează la punerea in funcțiune, o spumă extrem de fină, stabilă și persistentă, care acoperă repede focarul, împiedicând contactul acestuia cu oxigenul atmosferic ce întreține arderea. Lichidul rezultat în urma spargerii spumei răcește suprafețele, împiedicând reaprinderea acestora.

Pregătiți-vă pentru vreme imprevizibilă!

Întrucât furtunile se pot produce rapid și neașteptat, în special în zona de munte, este recomandabil să luați în calcul acest aspect atunci când alegeți locul de campare.

Informați-vă cu primire la fenomenele meteorologice periculoase, descărcând aplicația DSU, disponibilă în Apple Store și în Google Play, ce transmite automat mesajele de avertizare meteorologice emise de ANM. Este bine să aveți la dvs. și un radio portabil, pentru eventualitatea în care nu veți avea semnal la telefon, pentru a vă menține la curent cu evoluția vremii, avertizările nowcasting și recomandările transmise de autorități, prin intermediul posturilor de radio.

Atenție cum și unde campați!

• Nu instalați cortul sub un copac foarte înalt și izolat, întrucât, pe timp de furtună acesta poate atrage trăsnetul;

• Nu instalați cortul pe vârfuri, creste și platouri înalte, deoarece trăsnetul lovește îndeosebi, punctele înalte;

• Nu instalați cortul la baza unor versanți, întrucât există pericolul căderilor de pietre, copacilor doborâți de vânt sau al torentelor de apă;

• Nu instalați cortul în zone bogate în zmeură şi afine, hrană apreciată de urşi și nu lăsaţi resturi de alimente în pădure sau lângă cort, deoarece mirosul lor atrage animalele sălbatice, mai ales noaptea;

• Nu instalați cortul în zona unei văi, pe malul unui râu sau la baza unei pante, deoarece o ploaie torențială vă poate inunda.

Nu folosiți foc deschis în interiorul cortului !

Nu puneți în funcțiune aragazul de voiaj în interiorul cortului, deoarece în cazul răsturnării acestuia, există riscul aprinderii cortului. Folosiți aragazul în afara cortului, într-un loc ferit de vânt.

Folosiți numai lanterne sau felinare alimentate cu baterii în interiorul cortului, nu încălzitoare sau felinare pe bază de combustibil solid sau lichide inflamabile.

Fiți responsabil când faceți focul de tabără!

• Utilizați un cort ignifug, montați-l departe de locul în care intenționați să aprindeți focul de tabără și curățați vegetația uscată din jurul acestuia;

• Aprindeți focul doar în locuri permise;

• Nu aprindeți focul pe timp de vânt sau la o distanță mai mică de 100 de metri de liziera pădurii;

• Săpați o groapă în care să aprindeți focul de tabără, înconjurați-o de pietre și curățați toată vegetația uscată din apropiere;

• Asigurați-vă că aveți la îndemână spray-ul stingător, un stingător sau recipiente cu apă;

• Întotdeauna asigurați-vă că ați stins complet focul când mergeți la culcare sau când părăsiți locul de campare.

Evitați să campați singur, în locuri izolate!

În cazul în care alegeți totuși să campați singur, spuneți întotdeauna cuiva în ce zonă intenționați să o faceți, pentru a putea fi găsit în caz că vă rătăciți sau în eventualitatea producerii unei alte situații de urgență. Cumpărați o hartă de traseu, purtați o busolă și un fluier și nu vă bazați pe telefon, deoarece serviciul poate fi indisponibil în anumite zone sau vi se poate descărca bateria.

Petrecerea timpului în mijlocul naturii, “cu cortul”, poate fi o aventură recreativă și plină de experiențe plăcute ori dimpotrivă, una cu urmări negative, în funcție de măsurile de siguranță pe care ni le luăm, fiecare în parte.

Purtător de cuvânt

Locotenent-colonel CAMELIA ROŞCA