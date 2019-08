Reacția Administrației locale : Creșele și grădinițele, o prioritate pentru Primăria din Alba Iulia!

Situația spațiilor pentru preșcolarii din Alba Iulia a fost este și va rămâne o prioritate pentru reprezentanții Primăriei municipiului Alba Iulia. În acest sens, aducem la cunoștința cetățenilor câteva aspecte legate de acest subiect care, în fiecare an, de foarte multe ori, fie din necunoașterea realității ori interpretarea ei voit-eronată, revine în actualitate în această perioadă.

Așadar:

1. La Liceul Tehnologic “Alexandru Domșa” se va lucrează pentru mutarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16, astfel că se crează prosibilitatea extinderii Creșei din Ampoi în spațiile pe care le ocupă în prezent grădinița;

2. Pe str. Lalelelor – zona propusă pentru construcția locuințelor pentru tineri este propusă construcția unei creșe de cartier; au fost întocmite elementele de temă pentru documentația de atribuire pentru contractarea serviciilor de proiectare;

3. În zona Schit (ștrand) – se lucrează la un studiu de urbanism, respectiv la documentația pentru actualizarea planului de urbanism al zonei pentru schimbarea destinației amplasamentului respectiv pentru grădiniță și creșă.

Facem un apel către albaiulieni să înțeleagă faptul că, din postura administrației locale, dăm importanță acestui subiect nu doar o dată pe an, la înscrieri, când cei în cauză resimt această insuficiență iar fenomenul revine în presă, inclusiv utilizat ca mijloc de bătălie politică.

Eforturile noastre sunt îndreptate, permanent, către gestionarea cu seriozitate și în limita legii, dar și a bugetului a acestei probleme a comunității noastre.

“Ne bucură sincer că în Alba Iulia sunt din ce în ce mai mulți copii, că natalitatea crește, și astfel orașul întinerește. Pe de altă parte, într-un context mai larg, național, nicio administrație nu e total pregătită și capabilă să susțină 100% cazuri, cum e al nostru, aici, la Alba Iulia. Și, văd această situație ca pe o obligație a noastră față de viitorul orașului: trebuie făcută o prioritate absolută din construirea de noi crese, grădinițe sau școli. Am construit deja una noua și am modernizat complet o alta. Recunoaștem însă că suntem departe de ceea ce ar trebui să le oferim copiilor, de la care, fiecare dintre noi, de fapt, am împrumutat orașul pe timp limitat. Și trebuie să fim pregățiți să îl restituim mult mai bun. Pe de altă parte, folosirea temei copiilor în scop politic de PSD e absolut josnică. Aș adăuga și iresponsabilă, dacă luăm în calcul ideea opririi transportului public ca pretext de utilizare a banilor. Poate că dânșii au majoritatea șoferi și limuzine, dar n-ajung niciodată unde trebuie. Propuneri și rezolvări “din taste”, ei doar atât pot.” a declarat Voicu PAUL, viceprimar cu atribuții de primar al Municipiului Alba Iulia