Razie amplă pe DN 7: Polițiștii sibieni ies în teren pentru a preveni accidentele pe una dintre cele mai periculoase artere din județ

Astăzi, 20 februarie 2026, în intervalul orar 14:00–18:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, alături de polițiști de ordine publică, vor desfășura acțiuni preventive și de control pe DN 7, în zonele identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere.

La activități vor participa și reprezentanți ai unor instituții partenere, cu atribuții în domeniul siguranței rutiere.

Acțiunile vor avea ca scop reducerea riscului rutier, prevenirea accidentelor și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic, inclusiv pentru conducătorii auto aflați în tranzit pe această arteră intens circulată.

Recomandăm conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă, să respecte normele rutiere și să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic.