Radu Roncea : Cine decide la Sebeş? Pamflet statistic

La Sebes au votat de aceasta data, la referendumul pentru redefinirea constitutionala a familiei , 4927 de cetateni, in scadere cu 2084 de voturi fata de referendumul din luna mai a acestui an 2018, ce a avut ca tema poluarea excesiva din zona, scriu cei de la Alba Carolina Tv.

Cine a boicotat in luna mai si cine a boicotat acum…?

Greu de spus dar toata lumea stie … Cert e ca 4927 de cetateni se prezinta la vot constant, in acest an, indiferent de tema pusa in discutie.

Statistic, de aceasta data, putem spune ca undeva la 1500 de votanti sunt practicanti religiosi.

Adica crestini ce merg regulat la adunari religioase, la slujbe Bisericesti etc .

Mai putem presupune logic ca din cei 3427 votanti ramasi in calcul, nu toti au mers la vot la o comanda politica asa cum s-a sugerat in ultima luna? Ok!?

Asa si e! 25% dintre acestia sunt rebeli din punct de vedere politic.

Efectiv li se rupe de comenzi politice si de orice alt fel de comanda sugestiva.

Voteaza Partidul Verde, PPDD, PRU sau orice altceva…Cati rămân? 3427 – 858 = 2569.

Interesant! Interesant deoarece putem lua in calcul ca aproximativ 2569 de cetateni din Sebes au iesit la vot din convingere politica suprapusa cu ideea de redefinire a familiei!? 90% dintre acestia putem admite ca sunt simpatizanti PSD/ Alde???

Eu zic ca da. asa ca e de bun simt sa admitem ca avem la Sebes 2312 simpatizanti ai actualului Guvern?!?

Cam aşa fac politicienii calcule şi preferă să sacrifice uneori o iniţiativă cetatenească ca să vadă de fapt cum stau “in carti”.

Aceeasi formula logica de calcul se poate aplica cu succes si celor 2084 de cetateni numarati ca fiind in scadere fata de referendumul din luna mai a acestui an 2018. Boicot boicot…dar unii dintre ei au facut-o din convingere, nu din comanda politica!!!

De regula 10 % dintre oameni, au talentul de a nu accepta nimic. Fie ca e de bine fie ca e de rau. Popular ei se pot recunoaste ca fiind Gica-Contra.

E o realitate! 2084 minus 10% = 1875…o cifra interesanta ce reprezinta mai mult sau mai putin ceva!

De data aceasta putem admite ca ea reprezinta de fapt boicotul politic? Rezumand cele spuse, constat ca 1875 de cetateni din Sebes nu au fost la vot din cauza politicului ce a dictat statul acasa.

2312 de cetateni au iesit la vot din cauze politice si putem sa-i identificam ca fiind

simpatizanti ai actualului Guvern.

SURPRIZA mare!!!

2538 de cetateni au iesit la vot din convingeri, religioase, social-religioase sau socialmorale.

209 persoane au refuzat acest referendum si l-au boicotat … din convingeri personale!….

20.000 de cetateni din Sebes nu au iesit la vot din obijnuintă sau dezamagire,… sau …pur si simplu că sunt plecati în strainatate!!

Analizand din perspectiva mea, aceste rezultate, pot concluziona ca la Sebeş, din total

participanti la un imediat scrutin electoral:

PSD / Alde ar obţine …………………………………in jur de 32,9% din voturi

PNL……………………………………………………..in jur de 26,8% din voturi

O Alianţă Conservator- Religiosă…………………….in jur de 36,2% din voturi

Un partid LGBTqx……………………………………….in jur de 4,1% din voturi

Oare asa sa fie si la nivel naţional?

Nota:

Acest material este un pamflet si trebuie tratat ca atare. Orice asemanare de denumire sau coincidente de cifre e pur si

simplu intamplatoare .

Cu stima,

Radu Roncea ( sursa:albacarolinatv.ro)