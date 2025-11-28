Proiectul „Voluntar unDEVA mai sigur” se încheie cu o expoziție dedicată prevenirii bullying-ului

Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara a implementat, în perioada septembrie – noiembrie 2025, în unitățile școlare din municipiul Deva proiectul partenerial ”Voluntar unDEVA mai sigur”. Proiectul și-a propus crearea unei grupe de 25 de elevi voluntari, care să fie formați și pregătiți cu abilități specifice vârstei adolescenței, dar și cu tehnici și informații necesare medierii conflictelor școlare.







Scopul principal al proiectului a vizat prevenția violenței în mediul școlar, a bullying-ului și cyberbullying-ului.







În cadrul acestuia au fost selectați 25 de elevi din patru licee din Deva: Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță”, Colegiului Național ”Decebal”, Colegiul Tehnic ”Transilvania” și Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria”.







Aceștia au participat, în decursul lunilor septembrie-octombrie a.c., la mai multe sesiuni de formare, instruire și dezvoltare personală. În data de 26 noiembrie a.c. a avut loc ultima activitate din proiect: o expoziție ”photo-voice” cu fotografii A3, desene și picturi realizate de cei 25 de voluntari, care au adăugat mesajele lor non-violență și anti-bullying adresate întregii comunități școlare.

Activitatea a avut loc la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și a marcat închiderea proiectului, fiind recunoscute meritele deosebite ale voluntarilor pentru implicare și rezultate obținute.

Aceștia au primit din partea inițiatorilor proiectului diplomele de ”VOLUNTAR”, însoțite de ”CERTIFICATELE DE VOLUNTARIAT”. La activitate au participat părinți, colegi și profesori ai acestor elevi, precum și reprezentanți ai instituțiilor implicate, profesori coordonatori și inițiatorii proiectului.

Proiectul partenerial ”Voluntar unDEVA mai sigur” a fost inițiat împreună cu Asociația F.I.B.O.O. – ”Fapte și Idei Bune Oriunde Oricând” Deva și cofinanțat de Primăria municipiului Deva și Consiliul Local Deva.

Astfel de demersuri preventive completează eforturile zilnice depuse de polițiștii hunedoreni pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile. Astfel, doar în această lună au fost desfășurate 7 acțiuni de amploare, în sistem integrat, pentru creșterea gradului de siguranță școlară, fiind vizate toate cele 7 municipii ale județului Hunedoara. În cadrul acestor acțiuni au fost desfășurate peste 85 de activități preventive, la care au participat peste 1700 de beneficiari.



De asemenea, tot în luna noiembrie, au avut loc două instruiri ale cadrelor didactice din municipiul Deva și municipiul Petroșani, desfășurate de polițiștii structurilor de siguranță școlară și prevenirea criminalității, în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.



La ședințele de instruire au participat peste 350 de cadre didactice, fiind abordate teme privind legislația în domeniul prevenirii și gestionării cazurilor de violență școlară, prevenirea traficului de substanțe interzise și creșterea gradului de siguranță online a minorilor.