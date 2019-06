PRESA DIN SUEDIA – O COMPANIE SUEDEZĂ DEŢINE PĂDURI ROMÂNEŞTI FURATE!

un material realizat împreună cu Nostra Silva

Fostul prim-ministru Göran Persson, care este nominalizat ca preşedinte la Swedbank, este, prin una dintre companiile sale, co-proprietar de pădure în România. Potrivit reprezentantului român al proprietarilor de păduri o parte din această suprafaţă forestieră este furată. Aceasta arată analiza ATL.



Grupul forestier suedez Greengold a cumpărat de la grupul forestier Holzindustrie Schweighofer, în primăvara anului 2018, o companie care deținea în România 14.283 de hectare de pădure. Una dintre companiile Greengold care deține acum o parte din pădure este Greengold Group AB, în care fostul prim-ministru al Suediei, iar acum candidat la președinția Swedbank, Göran Persson, este partener și președinte al consiliului de administraţie.

Fostul Prim-ministru al Suediei, Göran Persson

Potrivit organizației Transparency International, Romania, actuala preşedintă a UE, este una dintre cele mai corupte țări ale Uniunii. O parte din ceea ce este acum terenul deținut de Greengold în România a fost obţinut prin fraudă, ceea ce se numește “landgrabbing” (cand statul sau persoane fizice si juridice cumpără sau îşi însuşesc suprafeţe mari de teren).

Patru persoane au fost condamnate, în 2016 și 2017, în două cazuri diferite, pentru obţinerea a circa 1.000 de hectare de pădure folosind documente istorice false, teren vândut apoi lui Schweighofer. Trei dintre ei sunt încă în puşcărie, conform asociației proprietarilor de păduri “Nostra Silva”.

Nu au restituit terenurile.

Firma Holzindustrie Schweighofer a fost scoasă din februarie 2017 din sistemul de certificare FSC pentru acuzații grave de ilegalitate în cea ce priveşte transportul lemnului, exploatarea lemnului, cherestea obţinută din rezervații naturale și păduri achiziționate prin încălcarea legii.

Lista de cerințe care a fost stabilită pentru ca această companie să nu piardă certificarea a inclus un număr mare de măsuri. Printre altele, terenurile achiziţionate ilegal trebuiau returnate proprietarilor de drept. Acest lucru nu a fost făcut. În schimb, terenul, deținut prin intermediul companiei Cascade Empire SRL, a fost vândut firmei suedeze Greengold.

Odată cu vânzarea, cerințele pentru a returna terenurile au dispărut. Nici o obligatie nu a fost transferată noului proprietar, Greengold, explică Marius Turtica, președintele Asociației pentru Certificarea Pădurilor care a facilitat introducerea unei noi rutine FSC in România. Acțiunile lui Greengold nu sunt de natură penală.

– În acest caz, este mai mult o problemă morală, spune Marius Turtica la ATL

Supărarea este mare!



Dar printre cei care au pierdut terenul in defavoarea la Schweighofer, teren care acum este proprietatea Greengold, cu Göran Persson în calitate de președinte al consiliului, supărarea este mare:

-“Greengold sunt lipsiţi de etica“, spune Bogdan Ioan Tudor Todoran, președinte al organizației proprietarilor de păduri din România Nostra Silva, care include proprietari privati mici de păduri, municipalități si comunităţi istorice care dețin suprafețe mari de teren, echivalentul “Allmänningsskogarna”.

El susține că în două cazuri pământul lui Greengold este furat. Dincolo de aceasta afacere in care 3 persoane sunt condamnate la închisoare, mai exista si un teren al unei comunități mici din Borsa care a fost vândut IKEA, în ciuda faptului că astfel de terenuri nu ar trebui conform legii să fie vândute străinilor.

av. Bogdan Ioan Tudor Todoran, preşedintele Nostra Silva, împreună cu un grup de grăniceri năsăudeni ce revendică 2300 ha în judeţul Bistriţa Năsăud

Bogdan Ioan Tudor Todoran s-a întâlnit, de asemenea, cu proprietarul fabricii de cherestea Gerald Schweighofer.

– I-am spus că trebuie să dea pădurea înapoi la proprietarii de drept. Câteva luni mai târziu a vândut totul Greengold și s-a spalat pe maini, spune el.

Nu vrea sa comenteze



ATL a solicitat opinia coproprietarului și președintelui Göran Persson. El nu a vrut să comenteze si i-a trimis la directorul executiv al Greengold Sorin Chiorescu.

– Acesta este sarcina CEO-ului. Nu ar fi bine să ma exprim despre probleme care intra in sarcina lui, spune Göran Persson la ATL.

Directorul executiv al Greengold, Sorin Chiorescu, a declarat că cele 1.000 de hectare “tehnic” nu pot fi descrise ca fiind “furate”, si că el știe că există incertitudini cu privire la proprietari și că trei persoane sunt închis pentru corupție.

– Da, există corupție. Dar nu am cumpărat proprietățile, am cumpărat active in litigiu, spune Sorin Chiorescu. El le descrie ca fiind “riscuri calculate”, deoarece acordul cu Schweighofer este o investiție de capital cu risc, în care Greengold probabil in cativa ani va vinde compania care deţine terenul la alţi investitori.

Sorin Chiorescu, directorul executiv al Greengold

Curtea decide

Sorin Chiorescu afirmă că problemele din România se datorează legii anterioare care nu a fost clara, pe care investitorii străini nu au înțeles-o. Acum va trebui ca instanțele din România sa stabilesca dacă proprietarii anteriori au acționat cu bună-credință sau nu prin evaluarea modului în care cumpărătorii au examinat cu atenție proprieăţile cumpărate.



Câteva dosare judiciare sunt în desfăşurare datorită sentintelor date impotriva peroanelor aflate la inchisoare. Nostra Silva încearcă să determine statul să își revendice terenul. În același timp, la începutul lunii mai, o instanță de judecată a refuzat statul prin compania forestieră Romsilva să-și recâștige proprietatea asupra unor păduri din România aflate in litigiu de coruptie, o hotărâre care poate fi atacată în instanța superioară.



Vrei sa spui că Schweighofer nu a acționat cu bună-credință?



– Da, aceasta este interpretarea noastră când am văzut ce eforturi au făcut, spune Sorin Chiorescu.

– Greengold va respecta hotărârile judecătorești, asigură el.

– Dacă trebuie să returnam ceva o facem, am luat în asta in calcul. Dacă putem păstra ceva, păstrăm.

El știe că a existat o lipsă de moralitate în industria lemnului din România.

– Dar nu amestecați-le cu legea imobiliară. Acest lucru nu afecteaza moralitatea noastră. Cine are dreptul la proprietate este stabilit în instanță și avem mare încredere în sistemul juridic românesc, spune Sorin Chiorescu.

Nu cred in bună-credință

Bogdan Ioan Tudor Todoran, de la asociația proprietarilor de păduri Nostra Silva, nu crede că Greengold ar fi putut cumpăra ceva cu bună-credință pentru că acțiunea de corupție cu cei trei deținuți condamnaţi penal a fost foarte dezbatută în România.

– Greengold ar fi putut spune lui Schweighofer că pot cumpăra toate pădurile lor, dar nu și proprietățile în care există procese în instanţă pentru că nu au fost cumpărate legal. Atunci ar fi fost corecţi, spune el.

ATL a cerut fara succes alte explicatii de la Göran Persson și de la Directorul de comunicare al Schweighofers Thomas Huemer