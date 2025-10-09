Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, în vizită de lucru la Bistra și Barajul Mihoești

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, s-a deplasat în comuna Bistra, satul Lunca Merilor, alături de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, ing. Valentin Dican, primarul comunei Bistra, Traian Gligor, și viceprimarul Radu Vasile Creț, pentru a verifica stadiul lucrărilor de combatere a eroziunilor produse pe malul drept al râului Arieș.







Lucrările de decolmatare a albiei și de consolidare a malurilor cu anrocamente de mari dimensiuni au ca scop stoparea proceselor de eroziune și protejarea gospodăriilor din zonă împotriva riscului de inundații.







Totodată, prefectul a efectuat o vizită la Barajul Mihoești, unde a fost verificată buna funcționare a echipamentelor hidromecanice – descărcătorul de ape mari, stavila-clapet, servomotorul și electropalanul.





Cu această ocazie, s-a discutat despre alocarea fondurilor necesare pentru lucrările de mentenanță și despre posibilitatea înlocuirii utilajelor uzate cu echipamente noi, acolo unde este cazul, pentru asigurarea funcționării în condiții de maximă siguranță.