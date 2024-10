Pompierii din cadrul ISU Alba alături de voluntarii Invictus România Ștafeta Veteranilor

În cursul zilei de ieri aceștia au preluat ștafeta de la granița cu județul Hunedoara, iar în această dimineață au pornit din Cetatea Alba Carolina spre granița cu județul Sibiu, pentru a preda ștafeta mai departe.

În semn de prețuire și respect pentru cele întâmplate în 5 octombrie 1944, pompierii militari din cadrul Inspectoratului s-au alăturat acestui deosebit eveniment, denumit „Ștafeta Veteranilor INVICTUS

Acest eveniment se află la ediția a XI-a, fiind organizat la nivel Național, sub egida Ministerului Apărării Naționale, în contextul manifestărilor dedicate Zilei Armatei României, cu scopul de a promova memoria eroilor români prin intermediul sportului. Startul a avut loc la București, desfășurându-se pe mai multe trasee, iar punctul final al al acestora va fi municipiul Carei, ultima bucată de pământ românesc eliberată de sub ocupația străină, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944.Felicitări tuturor! GO, INVICTUS!!!

