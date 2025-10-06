Pompierii dejeni, mobilizați rapid la două accidente produse la interval de câteva minute

Pompierii dejeni au intervenit în această dimineață la două accidente rutiere, prima solicitare fiind înregistrată în jurul orei 11.40 în localitatea Pustuța, comuna Recea-Cristur.

În accident a fost implicat un autoturism, care s-a răsturnat. Nu au existat victime încarcerate, iar la acel moment în trafic se afla un pompier din cadrul ISU Sălaj. Acesta a sprijinit gestionarea cu succes a situației de urgență, la fața locului primind îngrijiri medicale din partea Serviciului de Ambulanță Județean o femeie de aproximativ 45 de ani. Ulterior, femeia a refuzat transportul la spital.

sursa foto: ISU Cluj

Un alt echipaj a intervenit, în jurul orei 11.50, la un accident rutier petrecut pe strada Ion Pop-Reteganul din municipiul Dej. În accident au fost implicare două autoturisme, dar din fericire nu au existat nici în acest caz victime încarcerate. În schimb, o femeie de aproximativ 45 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.