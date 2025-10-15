Polițiștii sibieni i-au învățat pe cei mai mici participanți la trafic regulile siguranței rutiere

Ieri, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier Sibiu și Serviciului de Protecție și Pază au desfășurat o activitate educativ-preventivă, la Grădinița Maria Clara din municipiul Sibiu, eveniment desfășurat în cadrul parteneriatului educațional încheiat între unitatea de învățământ și Serviciul Rutier Sibiu, având ca obiectiv promovarea comportamentului preventiv și formarea unei culturi a siguranței rutiere în rândul copiilor preșcolari.





La activitate au participat 103 preșcolari din cele șase grupe ale unității de învățământ, alături de cele șase cadre didactice. Scopul întâlnirii a fost acela de a familiariza copiii, într-un mod interactiv și adaptat vârstei lor, cu principalele reguli de circulație rutieră.

Pe parcursul activității, polițiștii au discutat cu cei mici despre modul corect de traversare a străzii și semnificația culorilor semaforului, vârsta recomandată pentru deplasarea pe bicicletă și importanța purtării căștii de protecție, regulile de comportament în autoturism, cu accent pe utilizarea centurii de siguranță și măsurile de siguranță atunci când circulăm cu mijloacele de transport în comun.

Prin jocuri, exemple practice și voie bună, copiii au învățat cum pot contribui la propria siguranță, dar și la siguranța celor din jur.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu derulează constant activități de acest tip, în cadrul programelor de educație rutieră adresate elevilor și preșcolarilor, pentru a promova o cultură a responsabilității și a siguranței rutiere încă de la cele mai fragede vârste.