Polițiștii din Deva, controale în trafic după un accident provocat de un minor pe motocicletă

Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 7 octombrie a.c., în jurul orei orele 20:00, cu privire la faptul că la intersecția bulevardului 22 Decembrie cu bulevardul Nicolae Bălcescu (sens giratoriu) a avut loc un eveniment rutier. Un pieton a fost rănit.

Din verificările efectuate la fața locului a rezultat că un tânăr de 17 ani, din Deva, în timp ce conducea un motociclul, s-ar fi angajat în schimbarea direcției de mers, iar la ieșirea din sensul giratoriu, la trecerea de pietoni, ar fi lovit un bărbat de 47 ani, domiciliat tot în municipiul Deva, angajat în traversarea străzii.

În urma impactului, pietonul a fost transportat la unitatea de primiri urgențe, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

În după-amiaza zilei de ieri, 7 octombrie a.c., la nivelul municipiului Deva polițiștii au oprit pentru control peste 20 de autoturisme. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 5.000 de lei și a fost reținut un permis de conducere.

Acțiuni similare în trafic au avut loc și în orașul Hațeg. Au fost verificate 25 de autovehicule, fiind aplicate trei sancțiuni contravenționale în valoarea de 1.800 de lei. De asemenea, a fost reținut un certificat de înmatriculare.