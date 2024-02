Plutonier POPA Ioan din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a fost desemnat pompierul anului 2023 la nivelul inspectoratului nostru.

Pe parcursul anului anterior, și nu numai, acesta a obținut rezultate de excepție și a dat dovadă de implicare și profesionalism în toate activitățile și misiunile încredințate.

️Printre cele mai importante sunt următorele: – locul I la Campionatul European TFA Germania Munchengladbach (Cel Mai Puternic Pompier)– individual, categoria sub 30 ani; – locul I la Concursul „CEL MAI PUTERNIC POMPIER” organizat de ISU Brașov la categoria sub 30 ani, subofițerul fiind desemnat ”Cel mai puternic pompier din România” la general; – locul I la Competiția Internațională „Scări” organizată de ISU Satu Mare: individual, categoria sub 30 ani; – Calificare la faza națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență proba ”Duel”

Sincere felicitări și mult succes în continuare!