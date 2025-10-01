Ploi torențiale, vânt puternic și ninsori abundente la munte. ANM a emis mai multe avertizări Cod Portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Cod Portocaliu de vreme severă, valabile în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 3 octombrie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj sunt așteptate ploi importante cantitativ, cu acumulări de apă între 50 și 70 de litri pe metru pătrat. Precipitațiile abundente pot conduce la acumulări semnificative de apă și la posibile inundații locale.

Totodată, pentru perioada 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00, este în vigoare un Cod Portocaliu de vânt puternic. Zonele afectate sunt județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București, precum și litoralul județului Constanța. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 70 – 85 km/h, ceea ce poate provoca pagube și perturbări în trafic.

În același timp, în zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1600 de metri, sunt prognozate ninsori abundente și viscol. Se va depune un strat consistent de zăpadă, cu grosimi cuprinse între 30 și 40 de centimetri, iar vizibilitatea va fi semnificativ redusă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele vizate de fenomenele extreme și să respecte avertizările transmise de meteorologi.