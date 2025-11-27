Ploaie, vânt și ceață: Poliția Rutieră Sibiu emite recomandări pentru șoferi

Având în vedere fenomenele meteo prognozate în perioada următoare, caracterizată de ploaie abundentă, vânt și ceață, pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile publice, Serviciul Rutier Sibiu recomandă:

》înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor;

》asigurați-vă că autovehiculele sunt pregătite pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip, rezervă de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire funcţional etc.).

》adaptați viteza de deplasare condițiilor concrete de drum;

》păstrați distanța în mers, având în vedere că pe carosabil umed distanța de frânare crește considerabil;

》asigurați-vă temeinic înainte de efectuarea oricărei manevre de schimbare a direcției de deplasare;

》evitați oprirea și staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, deoarece vântul puternic îi poate rupe;

》folosiți luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării, indiferent de categoria de drum pe care circulați și în orice moment al zilei;

》folosiți luminile de ceață, dacă apare acest fenomen;

》atenție la traversarea străzii, asigurați-vă că sunteți observați de către șoferi, purtați pe haine elemente reflectorizante și traversați strada doar dupa ce șoferii au oprit.