Peste 5.000 de vizitatori, de Noaptea Muzeelor, la Palatul Principilor Transilvaniei și Muzeul Principia din Alba Iulia

Sâmbătă, 18 mai, ediția 2024 a Nopții Muzeelor a adus peste 5.000 de vizitatori la cele două muzee din subordinea Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia.

Astfel,între orele 18.00 și 02.00, s-au bucurat de intrare gratuită la expozițiile permanente și temporare din spațiile muzeale, dar și de momentele special pregătite pentru această ocazie atât albaiulienii, cât și turiștii care au ales Muzeul Principia și Palatul Principilor Transilvaniei, singurele instituții de profil din oraș care au luat parte la manifestările din acest an.

Concerte, dansuri, ateliere, spectacole de reconstituire istorică, toate au contribuit la succesul acestei manifestări care a făcut deliciul publicului vizitator. Dacă la Muzeul Principia vizitatorii au fost întâmpinați de centurionul Legiunii a XIII-a Gemina, de gladiatori și nimfe, la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei și-a făcut apariția Mihai Viteazul, împreună cu un număr însemnat de oșteni. Punerea în scenă, prezentată de istoricul Andrei Pogăciașs-a bucurat de un real succes.

„Răspunsul publicului la programul oferit de Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei și Muzeul Principia, cu ocazia Nopții Muzeelor, ediția 2024, entuziasmul, interesul și prezența numeroasă au depășit orice așteptare. Am primit, practic, confirmarea că am avut dreptate atunci când am pus interesul comunității înaintea celui personal. Am confirmat și noi, la rândul nostru, prin conținut de calitate și, una peste alta, sentimentul de împlinire nu mai lasă loc de niciun dubiu: niciun an fără Noaptea Muzeelor la Alba Iulia!”, a transmis managerul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.

Organizatorii țin să mulțumească atât publicului vizitator, cât și angajaților, colaboratorilor și voluntarilor care au făcut posibilă această noaptea magică, în inima Cetății Alba Carolina.

Noaptea Muzeelor este un eveniment anual cultural patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor.