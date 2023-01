Peste 150 de oameni de afaceri, au luat parte la Conferința ”De la idee la business inteligent, cu finanțări europene”, organizată de ADR Centru la Alba Iulia

Peste 150 de oameni de afaceri au fost prezenti la Conferinta dedicata mediului de afaceri ”De la idee la business inteligent, cu finantari europene”, care a avut loc la Alba Iulia in 18 ianuarie 2023.

Pe parcursul celor peste cinci ore de eveniment, oamenii de afaceri din Regiunea Centru, alaturi de reprezentantii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru si de reprezentantii partenerilor evenimentului – Ziarul Financiar si BCR – au discutat despre modele de business, despre fonduri pentru dezvoltarea afacerilor, nevoile antreprenoriale si modalitati de simplificare a procesului de accesare a resurselor financiare.

Evenimentul a debutat cu o cartografiere a evolutiei procesului de dezvoltare regionala si importanta mediului de afaceri in Regiunea Centru, din 2000 si pana in prezent, sustinuta de catre domnul Simion Cretu, director general ADR Centru. Prezentarea in cifre si exemple concrete a fost urmata de o sumarizare a solutiilor de finantare oferite pe baza cresterii competitivitatii economice mediului de afaceri, prezentate de catre doamna Oana Bara, coordonator programe de finantare BCR.

”Am fost onorati si bucurosi ca antreprenorii din Regiunea noastra, care au primit finantare, au fost alaturi de noi si le-au putut transmite celorlalti oameni de afaceri prezenti din experientele dobandite, despre sprijinul primit in dezvoltarea afacerilor, dar si despre perspectivale de dezvoltare si inovare pe care le au pentru a accesa din nou fonduri europene nerambursabile.

Am avut, astfel, oportunitatea de a discuta direct cu potentialii beneficiari de finantare cateva din problemele pe care le-au semnalat de-a lungul timpului, in asa fel incat sa lansam cu succes noile apeluri de proiecte pentru finantarea dezvoltarii IMM-urilor din Regiunea Centru.

In calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027, aloca aproximativ 300 milioane euro fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri in perioada urmatoare, cea mai mare suma dedicata mediului de afaceri din regiune pana acum.

ADR Centru va intreprinde toate demersurile necesare pentru a asculta propunerile si nevoile antreprenoriale ale mediului de afaceri, pentru a pregati si adapta ghidurile de finantare pe care le punem in consultare publica pentru a fi si lansate in acest trimestru”, a declarat Simion Cretu director general ADR Centru.

Despre modele de succes in afaceri locale si internationale au vorbit Zsolt Hrubecz – Gogolak, manager SC MultiInvest si IncubCenter SRL, domnul Simone Albani Rocchetti, manager al Albani Group si domnul Adrian Kreiner, manager Matec CNC Technik, beneficiari de proiecte europene care au peste 500 de angajati.

Sustinerea internationalizarii afacerilor din Regiunea Centru si extinderea afacerilor prin parteneriate externe a fost tema la care a raspuns doamna Andreea Potinteu, Sef Serviciu pentru Sprijinirea Mediului de Afaceri si Promovare investitii in cadrul ADR Centru.

Referitor la oportunitatile de finantare a proiectelor de afaceri din fonduri europene incepand cu 2023 a sustinut o prezentare domnul Ioan Levitchi, Sef Serviciu Specializare Inteligenta ADR Centru, dar au raspunsul intrebarilor oamenilor de afaceri si doamna Ionela Mihailescu, Director executiv OIR PECU pe tema programului de finantare a resurselor umane si domnul Tudor Ponoran, director OJFOR Alba, cu mentionarea fondurilor pentru companii din mediul rural.

Temele de discutii s-au incheiat cu prezentarea rolului bancilor comerciale in sustinerea afacerilor finantate cu resurse nerambursabile si pregatirea elementelor-cheie din planurile de afaceri eligibile pentru finantare nerambursabila inclusiv prin creditare, sustinute de doamna Ioana Chira, EU Funding, Digital Transformation & Innovation Consulting Consulting Practice Lead – Business Saga si domnul Paul Moldovan, Director Executiv Corporate BCR.