Pericol de explozie într-un bloc din Ștei, înlăturat de pompierii militari

În seara zilei de miercuri, 07 mai a.c., pompierii Stației Ștei au preîntâmpinat producerea unei deflagrații într-un bloc de pe strada Andrei Mureșanu din localitate, acționând pentru evacuarea a două butelii și stingerea incendiului ce a cuprins bucătăria unui apartament situat la etajul 4, după ce proprietara a încercat să verifice cu flacără (o lumânare aprinsă), etanșeitatea garniturii buteliei.

În urma apelului primit prin Sistemul Unic 112, în jurul orei 21.10, care sesiza producerea evenimentului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor a mobilizat cu operativitate, la adresa indicată, două echipaje din cadrul Stației de Pompieri Ștei, din care unul de stingere, cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și unul de paramedici, cu ambulanța SMURD a subunității. Ajunși la locul intervenției, pompierii militari au acționat pentru lichidarea focarelor și pentru evacuarea a două butelii din bucătăria cuprinsă de flăcări, reușind să împiedice producerea unei explozii și propagarea incendiului la celelalte încăperi ale locuinței și la apartamentele învecinate.

În urma evenimentului, au ars mobilierul și bunurile din bucătărie.

Din fericire, nu au existat persoane rănite, proprietara apartamentului, în vârstă de 88 de ani, autoevacuându-se în momentul izbucnirii incendiului.

Utilizând necorespunzător buteliile/instalaţiile de gaze lichefiate vă puneți în pericol viața și bunurile!

Măsuri de siguranță la utilizarea buteliilor/instalaţiilor de gaze lichefiate

Utilizarea necorespunzătoare a buteliilor/instalaţiilor de gaze lichefiate poate provoca incendii sau deflagrații ce se pot solda cu mari pagube materiale şi uneori, din nefericire, cu rănirea unor persoane sau chiar cu pierderi de vieţi omeneşti. În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” atrag atenția bihorenilor asupra obligativității respectării măsurilor menite a le proteja viața și bunurile.

În cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, se interzice:

• Efectuarea verificării etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului, cu flacără. Verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;

• Utilizarea furtunurilor de racord în stare defectă, cu porozităţi, îndoituri bruşte, fisurate sau lărgite la capete, fără regulatoare de presiune, fără coliere de strângere, ori fără garnituri de etanşare sau cu garnituri deteriorate;

• Racordarea aparatelor şi mijloacelor de încălzire direct, fără reductor de presiune;

• Amplasarea buteliilor în apropierea surselor de căldură, de radiaţii termice intense, ori sub acțiunea directă a razelor solare. Butelia nu se va depozita sau utiliza când temperatura depășește 400 C;

• Utilizarea buteliilor cu gaze lichefiate în subsolul clădirilor. Deoarece gazul petrolier lichefiat (G.P.L.) este aproximativ de două ori mai greu ca aerul, buteliile pot fi utilizate numai în încăperi situate la parter sau etaje.

• Transportarea, manipularea sau folosirea buteliilor în altă poziţie decât cea verticală, răsturnarea, lovirea lor etc.;

• Folosirea în stare defectă a buteliilor şi instalaţiilor aferente (furtun, reductor de presiune);

• Trecerea furtunului prin spatele cuptorului mașinii de gătit;

• Transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

• Suprapunerea garniturii noi peste cea veche;

• Încălzirea buteliilor cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din butelii, întrucât aceasta ar putea provoca explozia buteliilor.

De asemenea, vă recomandăm respectarea următoarelor reguli:

• Înainte de aprinderea focului, verificați dacă robinetul buteliei şi robinetele aparatului de utilizare sunt închise;

• La aprinderea focului la aragaz, după deschiderea robinetului buteliei, utilizați principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna aprindeți întâi chibritul și apoi manevrați robinetul de alimentare cu gaz). Recomandăm utilizarea aprinzătorului electric;

• În cazul în care se simte mirosul caracteristic al gazului în încăpere, procedați de urgență, la închiderea robinetului buteliei și al aparatului de utilizare, respectiv la deschiderea ușilor și ferestrelor pentru aerisirea încăperii timp de 30 minute. Totodată, nu se vor aprinde chibrituri, brichete, nu se vor manevra întrerupătoarele electrice, sonerii, telefoane, nu se va fuma și nu se vor aduce/utiliza surse de foc decât după aerisirea încăperii;

• Umpleți buteliile doar cu combustibilul pentru care au fost proiectate şi numai în centre autorizate în acest sens.

Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play.