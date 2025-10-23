Pericol de explozie evitat la Sântuhalm: pompierii au scos o butelie din anexa în flăcări

Trei echipaje de stingere de la Detașamentul de pompieri Deva au intervenit, în această seară, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Sântuhalm, aparținătoare municipiului.







Pompierii militari au intervenit de urgență și au oprit propagarea flăcărilor care au cuprins o parte a acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 150 metri pătrați, dar și o anexă gospodărească folosită ca bucătărie de vară. La începutul intervenției, din interiorul anexei unde se manifestau flăcări, pompierii au extras o butelie de aragaz care ar fi putu explodat din cauza căldurii degajate.





sursa foto: ISU Hunedoara



La locul producerii situației de urgență a fost direcționată și o ambulanță SMURD. Din fericire, nu au fost persoane surprinse în interior, dar o femeie a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Nu a fost nevoie să fie transportată la spital.

Pentru gestionarea eficientă și promptă a intervenției, la puțin timp după sosirea primelor echipaje de stingere la locul manifestării incendiului, a fost trimisă în sprijin, încă o autospecială de stingere, de mare capacitate cu un echipaj de intervenție. Astfel, la misiunea de stingere a incendiului, au participat 15 pompieri militari.



Totodată, pe perioada intervenției, pompierii au dispus ca până la finalizarea misiunii să fie sistată alimentarea cu carburant a autovehiculelor din perimetrul stației de combustibil aflată vis-a-vis de casa cuprinsă de flăcări, la aproximativ 70-80 metri distanță.

Cauzele izbucnirii flăcărilor urmează să fie stabilite.