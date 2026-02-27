Percheziții în Cluj și Florești într-un dosar de camătă și șantaj: prejudiciu de peste 200.000 de euro

Astăzi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigații Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj – Napoca, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Cluj – Napoca și localitatea Florești și au pus în executare trei mandate de aducere pe numele unor persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de camătă, șantaj, distrugere și influențarea declarațiilor.

În fapt, în perioada ianuarie 2024 – august 2025, persoanele în cauză ar fi acordat, în repetate rânduri, sume de bani cu dobândă, fără a fi autorizate în acest sens, pentru care ar fi perceput dobânzi variabile între 10% şi 50%, pentru perioade scurte de timp.

Diferența dintre totalul sumelor restituite şi capitalul acordat ar fi reprezentat un beneficiu patrimonial de aproximativ 80%, raportat la suma totală împrumutată.





În momentul în care persoanele vătămate nu ar fi reușit să restituie împrumuturile acordate, respectiv să achite dobânzile, asupra acestora ar fi fost exercitate presiuni atât de către persoanele care ar fi acordat împrumuturile, cât și de către alte persoane asociate acestora.

Astfel, în intervalul august 2025 – februarie 2026, direct sau prin persoane interpuse, în scopul de a obține în mod injust foloase patrimoniale, persoanele cercetate ar fi constrâns persoanele vătămate, prin ameninţări cu producerea unor represalii, precum și prin executarea unui act de intimidare, constând în distrugerea geamurilor unui punct de lucru al unei societăți comerciale administrate de către persoanele vătămate, să remită diferite sume de bani aferente împrumuturilor acordate anterior.

În urma activităților, au fost ridicate bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie.

De asemenea, au fost puse în executare măsuri asigurătorii asupra unui bun mobil aparținând unuia dintre persoanele în cauză, respectiv un autoturism în valoare de aproximativ 43.000 de euro.

Prejudiciul în cauză a fost evaluat, până în prezent, la peste 200.000 de euro.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Serviciului Criminalistic, al altor structuri de specialitate din cadrul IPJ Cluj, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

Facem precizarea că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, pe întreg parcursul procesului penal.