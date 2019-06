Pe scena celui mai asteptat festival din Europa, Untold, va urca si entertainer-ul britanic, Robbie Williams

un material de Dana Crainic

Unul dintre cei mai buni artisti pop din lume, Robbie Williams, va sustine un concert in cadrul editiei aniversare a festivalului Untold, care va avea loc in perioada 1-4 august, la Cluj Napoca.

Organizatorii au dezvaluit surpriza pe care au pregatit-o pentru a cincea editie a festivalului in cadrul unei conferinte de presa, luni dimineata. Se anunta un show incendiar, de peste o ora si jumatate si va însuma peste 50 de muzicieni și dansatori care vor fi prezenți pe scenă, alături de superstarul britanic.

“Avem un spectru foarte larg pentru artiști, pentru a avea diversitate. La Untold va veni cel mai tare entertainer al vremurilor noastre, Robbie Williams. Are doar trei spectacole în Europa, unul este la UNTOLD. A fost o negociere intensă, cu siguranță începută în urmă cu o lună. Vrem ca Untold să fie cât mai divers din punct de vedere muzical.. Am construit ceva fantastic într-un timp destul de scurt”, a declarat Bogdan Buta, managerul Untold.

„După 4 ediții legendare, prin prezența lui Robbie Williams pe scena principală, UNTOLD demonstrează că este un festival pregătit să ducă experiența muzicală la nivelul următor. Astfel, UNTOLD își păstrează promisiunea de a aduce artiști de top din întreaga lume, și de a evolua la fiecare ediție”, transmit organizatorii festivalului.

Robbie William are o carieră impresionantă pe care și-a început-o când a urcat pe scenă alături de trupa Take That în 1990. În 1995 artistul a decis că-și dorește o cariera solo, iar de peste 30 de ani, acesta a avut un drum fulminant, din toate punctele de vedere.



În 2006, a intrat în Cartea Recordurilor prin faptul că a vândut în doar o singură zi, 1,6 milioane de bilete la turneul Close Ecounters Tour. Robbie Williams este și un artist foarte premiat, are peste 18 premii Brit Awards și 3 premii MTV European Music Awards. Artistul are nu mai puțin de 7 single-uri numărul 1 și aproape toate albumele sale au ocupat locul 1 în topurile britanice. De altfel, artistul britanic este cel mai bine vândut artist din Marea Britanie, cu peste 75 de milioane de albume vândute. Pe lângă multe alte hituri, în vară, pe scena festivalului UNTOLD se vor auzi melodii ca “Feel”, “Angels”, “Rock DJ”, “Let Me Entertain You”, “Freedom”, “Millennium”, “She´s The One”, “Old Before I Die”, “Kids”, “Eternity”, ” Something Stupid ”, “Radio”, “Bodies” și “Candy”.

Primele 60.000 de abonamente au fost deja vândute pentru ediția aniversară a festivalului UNTOLD. Următoarele 5000 de abonamente pentru cele 4 zile de festival se vor pune în vânzare, miercuri, 5 iunie, ora 12.00, la prețul de 149 de euro plus taxe. Acestea vor putea fi achiziționate doar de cei care s-au înregistrat pe untold.com. Cei care nu și-au cumpărat încă un abonament la festival, mai au timp să se înregistreze pe pagina festivalului pentru tranșa care va fi scoasă la vânzare miercuri, 5 iunie, la ora 12.00. Organizatorii UNTOLD spun că săptămâna viitoare vor fi scoase la vânzare și biletele pentru o zi de festival. “Săptămnâna viitoare vom anunța și programul festivalului. Încă de la prima ediție am promis că vom deveni un festival care va mulțumi toate gusturile muzicale. În fiecare an am reușit să oferim câte puțin din aceste lucruri, iar acum trecem la nivelul următor”, anunță Edi Chereji, directorul de marketing și comunicare al festivalului.

Untold 2019, editie speciala

Ediția aniversară din acest an a unuia dintre cele mai bune festivaluri de muzică din lume, va însemna o producție și mai impresionantă decât în anii precedenți, dar și show-uri unice în lume, cum ar fi cele pregătite de Armin van Buuren, “ARMIN UNTOLD World Exclusive Show”, de David Guetta,, dar și de DJ-ul numărul unu al lumii, Martin Garrix care a facut niste showuri incredibile in 2016 si 2017. Armin van Buuren pregătește în acest an un show care va putea fi văzut exclusiv la UNTOLD. David Guetta a fost la prima editie a festivalului, in 2015 si a ramas impresionat de caldura cu care l-au primit fanii din Romania. Tocmai pentru ca a fost o experienta unica si memorabila pentru acesta, se reintoarce pe scena principala a festivalului Untold ca sa celebreze impreuna cu fanii editia aniversara a unuia dintre cele mai asteptate evenimente muzicale din Europa.

“Producția la main-stage va fi dublă față de anul trecut și deja, anul trecut a fost impresionantă. Devenim la foarte multe capitole printre cei mai buni din lume. Show-urile vor fi în sine niște mari surprize. Mai avem foarte mulți artiști de anunțat, pe foarte multe genuri muzicale”, a mai adăugat Bogdan Buta, managerul Untold.