Patronatele din industria ospitalităţii solicită autorităţilor ridicarea restricţiilor sanitare. Scrisoare deschisă transmisă Guvernului României și Ministerului Sănătăţii.

Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România solicită autorităţilor ridicarea restricţiilor sanitare, luând în considerare scăderea semnificativă a cazurilor de pacienţi în ATI dar şi pentru că sectorul ospitalităţii are nevoie să funcţioneze normal.

„Ţinând cont că ne apropiem de data de 7 martie, când expiră Ordonanţa 171/07.02.2022 şi, mai ales, luând în considerare scăderea semnificativă a cazurilor de pacienţi în ATI, în numele întregii industrii HoReCa, vă solicităm ferm ridicarea restricţiilor în acord cu situaţia actuală. Sectorul ospitalităţii are nevoie să funcţioneze normal, are nevoie urgentă de revenire la funcţionare completă, pentru a preveni un colaps financiar şi pentru a combate criza de personal fără precedent, din cauze lipsei predictibilităţii”, arată patronatele din industria ospitalităţii, într-o scrisoare deschisă transmisă Guvernului României și Ministerului Sănătăţii.

În acest context, oficialii HORA doresc dispunerea de urgenţă a unor măsuri, precum ridicarea completă a limitei de oră, respectând aceleaşi măsuri de acces pe baza certificatului verde, respectiv funcţionarea la capacitate maximă a spaţiului. Potrivit sursei citate, odată ce accesul se face exclusiv pe baza certificatului verde, limitarea capacităţii nu mai este justificată.

„Este vital pentru industria noastră revizuirea de urgenţă a restricţiilor întrucât urmează o perioadă foarte bună pentru antreprenorii din acest domeniu, iar eliminarea limitării de oră cel puţin ar conta enorm pentru companii. Am respectat până acum cu stricteţe toate măsurile propuse şi impuse, am susţinut demersurile autorităţilor şi am fost un partener redutabil în promovara campaniei de vaccinare. Am ajuns însă într-un punct în care ne simţim complet desconsideraţi şi fără sprijin suficient. Solicităm de urgenţă o întâlnire şi un dialog pe marginea măsurilor anunţate în spaţiul public. Considerăm că o industrie relevantă pentru economia unei ţări şi grav afectată de criza sanitară trebuie consultată înainte de orice decizie, iar recomandările şi solicitările noastre nu pot fi complet ignorate. Misiunea noastră rămâne aceeaşi, de a apăra interesele industriei de ospitalitate şi de a fi un sprijin pentru antreprenorii din acest domeniu, care în această perioadă de confuzie generală, au nevoie de ghidaj şi de o comunitate puternică”, se menţionează în documentul semnat de către preşedintele HORA, Ion Biriş.

HORA – Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalităţii româneşti, cu misiunea de a susţine şi de a promova interesele şi valorile comune ale membrilor săi pe plan naţional şi internaţional.

Organizaţia numără peste o sută de membri şi îşi propune să redefinească industria ospitalităţii româneşti pe coordonatele etice, economice şi culturale.