Orasul Teius – Alba acceseaza pentru prima data fonduri europene. FONDURILE REGIO VOR ASIGURA MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC

Ziua de 24 octombrie 2018 va deveni memorabila pentru administratia publica locala si pentru locuitorii orasului Teius. Astazi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finantare, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, destinat reducerii consumurilor de energie primara la Liceul Teoretic din acest oras. Beneficiarii acestui proiect, pe langa institutia de invatamant, cu profesorii si elevii sai, sunt toti cetatenii din zona care, de acum incolo, se vor putea baza pe cresterea calitatii in domeniului invatamantului local. In prezenta domnului Danut-Emil Halalai, Prefectul judetului Alba, primarul orasului Teius, domnul Mirel Halalai, si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat contractul pentru cererea de finantare ”Reabilitare termica Liceul Teoretic Teius – clasele IX-XII”, a carei valoare totala este de peste 3,3 milioane lei, suma nerambursabila obtinuta fiind de circa 2,9 milioane lei. Investitiile vor fi sustinute prin Prioritatea de Investitii 3.1.B ce vizeaza imbunatatirea eficientei energetice in cladirile publice, cu fonduri nerambursabile alocate prin Programul REGIO 2014-2020.

”Orasul Teius a fost mult timp vaduvit de fondurile europene, insa am activat constant pentru dezvoltarea acestei localitati si acum avem perspective imbucuratoare. Orasul are o pondere foarte mare a strazilor asfaltate, avem conditii urbane decente, cu apa si canalizare si ne preocupam de investitiile pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor. Teiusul este un fost centru feroviar, care a intrat intr-un oarecare con de umbra in urma diminuarii importantei traficului pe caile ferate. Multi oameni si-au pierdut locurile de munca, multi oameni au plecat in alte tari, pentru a trai mai bine. In decursul activitatii noastre vom cauta sa atragem investitii si sa modernizam cat mai mult orasul, pentru a-i convinge pe cei multi sa se intoarca, sau macar sa inteleaga ca dorim sa le oferim cetatenilor nostri conditii de oras, asa cum merita aceasta localitate, atestata documentar de peste sapte secole. Teiusul trebuie sa revina pe calea prosperitatii si se inscrie pe drumul dezvoltarii, la nivelul judetului Alba. Chibzuim foarte atent utilizarea resurselor de care dispunem in bugetul local si, in acest an, vom incepe un obiectiv foarte important pentru locuitori, realizarea podului peste Mures, care sa uneasca satele Capud si Petelca de centrul localitatii. Pentru ca suntem, practic, pe doua mari coridoare europene de transport, auto si feroviar, suntem interesati sa colaboram cu comunele Galda de Jos si Mihalt, pentru a vedea daca exista posibilitatea realizarii unui centru de transfer inter-modal in zona Coslariu, in apropierea nodului de autostrada. Accesam acum fonduri nerambursabile si transmitem un semnal bun catre cetatenii orasului, pentru ca investim bani europeni in reabilitarea termica a Liceului Teoretic, pentru eficientizarea consumurilor de energie, precum si pentru reducerea costurilor publice, deoarece, pana in prezent, nu am avut astfel de lucrari de reabilitare”, a declarat, in momentul semnarii acestui contract de finantare, Mirel Halalai, Primarul orasului Teius.

Cererea de finantare pentru proiectul ”Reabilitare termica Liceul Teoretic Teius – clasele IX-XII” are ca obiectiv cresterea eficientei energetice a cladirii liceului din oras, prin efectuarea de lucrari de reabilitare termica si modernizare retele utilitati. Prin acest proiect se prevede realizarea lucrarilor de reabilitare si izolare termica a fatadei, respectiv a peretilor exteriori, a soclului, atat pentru partea vitrata, dar si pentru cea opaca, precum si de izolare termica a planseului peste ultimul nivel incalzit. Proiectul prevede si reabilitarea completa a sistemului de incalzire, cu inlocuirea tuturor elementelor si fitingurilor cu altele moderne, dar si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei. Concret, in urma acestor investitii si lucrari, vor scadea de peste trei ori, atat nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (in echivalent tone de CO2), cat si consumul anual de energie primara. Durata de derulare a investitiilor se va intinde pana la finalul lunii octombrie 2021, ceea ce inseamna ca peste trei ani, sute de elevi din Teius si zonele invecinate, dar si profesorii de la acest liceu, vor avea conditii mult mai bune de studiu. Bugetul intregului proiect este de 3.318.343,57 lei (peste 712.000 euro), din care aproape 2,9 milioane lei (640.411,21 euro) sunt fonduri nerambursabile, restul provenind din contributia beneficiarului.

”Primaria Teius acceseaza pentru prima data fonduri europene prin Programul Operational Regional. Este un semn bun si o dovada a faptului ca exista interes pentru investitii si dezvoltare. Orasul este una dintre cele peste 60 de unitati ale administratiei publice locale sau unitati descentralizate ale administratiei centrale din Regiunea Centru, care au depus proiecte pe Prioritatea de investitii a Programului REGIO prin care se asigura eficientizarea energetica in cladirile publice. Este destul de dificil pentru o localitate mica sa pregateasca cereri de finantare pe fonduri europene, deoarece mult timp programele nu au fost adaptate pentru orasele mici. In ultima perioada am vazut investitii importante in infrastructura locala teiuseana. Totusi, pentru reabilitarea acestui liceu, unde – ca o paranteza – trebuie sa mentionez ca inclusiv eu am fost candva profesor, bugetul orasului nu ar fi permis finantarea lucrarilor, fara aportul fondurilor europene. Orasul Teius este pe un trend pozitiv, se cauta solutii optime pentru dezvoltare, inclusiv prin investitii private, si este imbucurator faptul ca administratia locala depune toate eforturile sa deruleze investitii publice, prin PNDL, cu fonduri proprii sau cu resurse europene. Proiectul semnat azi va duce la scaderea facturilor de energie, va duce la cresterea confortului elevilor si profesorilor si va aduce bucurie pentru comunitatea locala”, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.