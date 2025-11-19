Operațiunea ‘Ziua Z’ a început: Poliția și DIICOT răscolesc România

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii denumită generic Ziua Z, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

”Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul unei ample operaţiuni, Poliţia Română şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră şi Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acţiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri şi criminalitate informatică”, anunţă, miercuri, IGPR şi DIICOT

În întreaga ţară sunt făcute 216 percheziţii şi urmează a fi puse în aplicare 250 de mandate de aducere.

”Această iniţiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică Ziua Z, continuă angajamentul ferm al instituţiei noastre în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate”, au transmis instituțiile citate.

Percheziţiile vizează obţinerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată şi a altor persoane implicate în activităţi infracţionale asociate criminalităţii organizate şi identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.