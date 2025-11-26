Ultimele știri
Operațiune de amploare, ziua Z: 150 de percheziții miercuri pentru destructurarea mai multor grupări infracționale

Polițiștii și procurorii DIICOT fac miercuri 150 de percheziții în 30 de dosare penale care vizează destructurarea unor grupări infracționale implicate în trafic de droguri, pornografie, trafic de minori și criminalitate informatică.

Potrivit DIICOT, procurorii, polițiștii și jandarmii fac miercuri 150 de percheziții domiciliare și vor pune în aplicare peste 240 mandate de aducere.

Acțiunile vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică.

Anchetatorii urmăresc să obțină probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, și să identifice bunurile susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

