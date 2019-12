NU MAI AU LEGE ! Se vrea MUȘAMALIZAREA abuzurilor din Poliția Locală Alba Iulia.

Și așa cum ne-am obișnuit ca în Alba organele de cercetare să doarmă iar cei ce care profită de funcțiile pe care le au să ajungă în culmile puterii prin abuzuri și ilegalități se încearcă tacit mușamalizarea scandalului din Poliția Locală a municipiului Alba Iulia.



Așadar întâlnire de taină în sediul Primăriei Alba Iulia unde 5 polițiști locali din cadrul Biroului Circulație au fost chemați de șeful Poliției Locale la consilierul cu atribuții de viceprimar Raul Tudorașcu. Au apărut doi polițiști locali în civil, cel mai probabil chemați din timpul liber, iar alti trei in uniforma pentru că se aflau în timpul serviciului.

Nu știm dacă se încearcă intimidarea acestora sau determinarea acestora să nege dezvăluirile apărute în presă dar este cert că au fost întrebați dacă au aplicat amenzi la anumite camioane și dacă au fost îndrumați să lase anumite camioane să treacă ne cântărite.



Am vrea să credem că viceprimarul Raul Tudorașcu se implică în acest caz pentru a repara răul din Poliția Locală Alba Iulia, însă ținând cont de relația sa cu Ilcu Daniel, știm care a fost scopul… pentru că sediul Primăriei nu e nici biroul vreunui procuror, nici sala de instanță ca să se ofere declarații sub prestare de jurământ.

Pentru a schimba atmosfera, polițiștii locali prezenți acolo au deschis și subiectul salarizării, unde un director executiv de poliție locală Alba Iulia încasează lunar salariu de 12.000 lei brut + 1.000 lei norma de hrană, plus o pensie de 7.600 lei net, indemnizație net ATOP 1.000 lei lunar, iar un poliţist local doar 1.700 lei net, și uneori se mai acordă și norma de hrană, ocazional.

După terminarea întâlnirii cei cinci polițiști locali au fost sfătuiți de șeful Ilcu Daniel să iasă pe rând din Primărie pentru a nu fi văzuți.



Și pentru a-i linişti pe cei care se îndoiesc de veridicitatea celor relatate de noi, și pentru a-I scutii pe șefii administraţiei locale din Alba Iulia să facă pe anchetatorii am dori să adresăm public trei întrebări domnului Ilcu Daniel Ioan.

1. Cine a dat ordin ca polițist local de la ordine publică (uniformă neagră) să, lucreze, pe platforma cântar, neavând atribuții pe O.G. 43/1997, respectiv, să măsoare lungimile dintre axe cu coleg de la circulație, să, indice polițistului de la circulație poziționare corectă pe talerele cântarului, pentru ca acesta din urmă să introducă în calculator indicele de masă apărut pe monitor și să acorde sprijin la demontare plăcuțe de înmatriculare, conform raportului din 03 oct 2018 dat ca exemplu aici.







2. Cine a dat ordin ca polițiști de la Biroul Ordine Publică să constate și să aplice sancțiuni la OUG 195/2002 conform celor două exemple, AH 10229 din 10.04.2019 și AH 10306 din 17.04.2019 (Andrei Constantin și Mureșan Marius sunt conform statului de funcții, în cadrul Biroului Ordine Publică)?



3. Domnule Ilcu Ioan Daniel, ca șef al Poliției Locale Alba Iulia ce le transmiteți cetățenilor care au primit amenzi la circulație de polițiști locali din cadrul Biroului Ordine Publică, care nu aveau în Fișa Postului menționate aceste atribuții? Oare ar trebui toți să conteste amenzile Poliției locale Alba Iulia, ca să avem surprize și mai mari în ceea ce privește legalitatea?



Situația este însă atât de gravă încât zeci de șoferi amendați ilegal au simțit pe pielea lor gruparea mafiotă din jurul Poliției Locale Alba Iulia din care fac parte și anumiți procurori și judecători dedicați trup și suflet celui ce a fost primarul municipiului Alba Iulia. Urmează o serie de dezvăluiri fără precedent!