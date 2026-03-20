Noapte tensionată în Bihor: trei incendii izbucnite pe rând, pompierii în acțiune continuă

În seara zilei de joi, 19 martie a.c., pompierii militari orădeni au acționat pentru stingerea a trei incendii izbucnite în Oradea și Paleu, la un supermarket, un autoturism și o gospodărie.

Incendiu la un supermarket de pe Bulevardul Dacia din Oradea

În jurul orei 18.00, echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Oradea au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în interiorul unui supermarket situat pe Bulevardul Dacia din municipiu. Pompierii au stins rapid incendiul, provocat, cel mai probabil, de un conductor electric defect, după care au acționat pentru ventilarea supermarketului. În urma evenimentului au ars un ventilator și un tub de ventilație și s-a degradat un cuptor de panificație. Nu au existat persoane rănite.

Incendiu în Paleu

În jurul orei 20.40, pompierii Detașamentului 2 Oradea au intervenit în Cartierul Orizont din Paleu, unde au localizat și lichidat un incendiu produs la acoperișul unei locuințe. Cercetările efectuate au indicat drept cauză probabilă a evenimentului, coșul de fum al centralei termice care era amplasat necorespunzător față de materialele combustibile, acesta fiind încastrat în structura din lemn a acoperișului. Incendiul a fost stins operativ, pagubele fiind limitate la circa șapte metri pătrați din acoperiș.





Incendiu la un autoturism, în Oradea

Între orele 23.00- 00.15, echipajele aceleiași subunități de pompieri au acționat pe strada Matei Corvin, unde au localizat și lichidat un incendiu izbucnit la un autoturism, cel mai probabil în urma coliziunii cu un bloc de beton. La sosirea forțelor de intervenție, ardea violent și generalizat întregul autoturism, iar șoferul fusese scos din mașină la timp, de un prieten care se afla pe aceeași stradă în momentul producerii evenimentului. Conducătorul auto, care nu suferise arsuri, dar fusese rănit în urma impactului, a fost asistat medical de echipajul SMURD prezent la fața locului, care l-a transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor.