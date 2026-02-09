Misiune de căutare-salvare la barajul din Gilău: un bărbat ar fi dispărut în apă

Echipajele de intervenție desfășoară, în aceste momente, o amplă misiune de căutare-salvare în apropierea barajului din localitatea Gilău, după ce un bărbat ar fi dispărut în apă.

sursa foto: ISU Cluj

La fața locului au fost mobilizate o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și barca de salvare din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca. Totodată, au fost alertați scafandrii Detașamentului 1 Cluj-Napoca pentru sprijin în operațiunile de căutare subacvatică.

Intervenția este susținută și de scafandrii Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj.

Misiunea de căutare este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu informații oficiale pe măsură ce situația evoluează.